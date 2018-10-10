Sabri Tekli: "5 maddelik plan sanayicilerimizi sevindirdi"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Başkanı Sabri Tekli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sanayicilere yönelik açıkladığı 5 maddelik planın kendilerini sevindirdiğini belirterek, "Destek programı ile sanayicilerimizin önü açılacak" dedi.

Enflasyonla topyekun mücadele programı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi camiasının elini rahatlatacak, finansman destek programı, KOSGEB alacaklarına erteleme, yatırım maliyet artışlarına karşı destek, yerlileştirme programı, yüksek katma değerli üretime destek olmak üzerine 5 yeni destek programını açıkladı. Program kapsamında atılan adımların sanayicilerin elini güçlendireceğini belirten Başkan Tekli, işletmelerin kullanacakları lira cinsinden kredilerine, yüzde 14'e kadar finansman desteği ve ihracat yapacak olan KOBİ'lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli libor oranında desteğin sanayiciler açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi. Enflasyon ile mücadelede istikrarın sağlanması adına en önemli unsurun üretim olduğunu belirten Tekli, "Destek programları ile sanayicilerimizin önünü açan paketin üretimi hızlandırarak, ileri teknoloji alanında üretim yapmaya hazırlanan girişimcileri de teşvik edecektir. Güçlü ekonominin kaynağı, üretimi güçlü sanayidir. Sanayi alanında yapılan yatırımların ve teşviklerin kısa sürede sonuç vereceğine, üretimin sürekli artış göstereceğine ve milli üretimlerimizin sergileneceği Avrupa ülkelerinde parmakla gösterileceğimizden şüphemiz yoktur. ‘Milli teknoloji, güçlü sanayi' sloganı ile bölgemizdeki sanayicilerimiz ile birlikte enflasyon ile mücadelenin sonuna kadar destekçisi olacağız" diye konuştu.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir yerlileştirme programının yerinde bir hamle olduğunu kaydeden Tekli, "Stratejik ürün ve teknoyatırım destek programları kapsamında, cari açığa neden olan ürün ve ürün gruplarının yerlileştirilmesi için 1 milyar lirayı aşan yatırım desteği ve yeni yatırımcılar için en az 1.5 milyar liralık yeni yatırım desteği teşvik edici konumdadır" ifadelerini kullandı.