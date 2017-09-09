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09 Eylül 2017 14:30

Sabri Tekli: "Veriler sanayicimizin özverisinin göstergesidir"

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, Temmuz ayı sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirerek, "Veriler, sanayicilerin hiç durmadan çalıştığının, yatırıma hiç ara verilmediğinin göstergesidir" dedi.

Sabri Tekli:

09 Eylül 2017 14:30


Tekli, Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini değerlendirdi. Temmuz ayında sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 2,3, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,5 artış kaydettiğini belirten Tekli, "Veriler sanayide çarkların hızlı bir şekilde döndüğünün, sanayicilerin durmadan çalıştığının, yatırıma hiç ara verilmediğinin göstergesidir. Hükümetimizin ekonomi alanında yaptığı reformlar, sağladığı destek ve teşvikler meyvelerini veriyor. Tablodan çok memnunuz" diye konuştu.


Sanayi alt sektörlerine bakıldığında olumlu bir gidişatın söz konusu olduğunu, bir önceki aya göre en yüksek artışın yüzde 17,3 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleştiğini kaydeden Tekli, ardından yüzde 13,9 ile tütün ürünleri imalatı ve yüzde 11,9 ile mobilya imalatında kaydedildiğini ifade etti. Geçtiğimiz günlerde Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) açıkladığı ihracat verilerine de vurgu yapan Tekli, "İhracat verileri de sanayideki artışı destekler nitelikte. Bu canlanma kısa ve uzun vadede ülkemiz ekonomisine ivme kazandıracak. Bizler Mersinli sanayiciler olarak üretmeye, ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya hiç durmadan devam edeceğiz. Halkımıza istihdam alanları sağlamak için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı.




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