Sadece kum ve sudan dev heykeller

kez düzenlenen ’Kum Festivali’nde ortaya çıkan eserleri görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Bu yıl ’masal kahramanları’ temasıyla yapılan festivalde, 10 heykel yapılacak.

Forum Mersin Alışveriş Merkezi’nde gerçekleştirilen ’Kum Festivali’ kapsamında sanatın en doğal ve eğlenceli halini yansıtan, kumdan heykellere dönüşen bir görsel şölen sunuluyor. Bu yıl ’masal kahramanları’ temasıyla hazırlanan festivalde 6 heykeltıraş, kumdan heykeller yapıyor. ’Sinbad’, ’Pinokyo ve Gepetto’, ’Papunzel ve Kulesi’, ’Pater pan’, ’Küçük Prens ve Tilki’, ’Çizmeli Kedi’, ’Bremen Mızıkacıları’, ’Hansel ve Gretes’ ve ’Deniz Kızı’ gibi masal kahramanları yapılan dev eserler, görenleri büyülüyor. Bütün eserler 5 Haziran’da sergilenmeye başlayacak ve Ağustos sonuna kadar heykeller vatandaşların beğenisine sunulacak.

Festivalle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan heykeltıraş Arzu Türk, 2006 yılından beri heykelle uğraştığını söyledi. Kum heykelinin kendisi için çok özel olduğunu kaydeden Türk, "Bununla ilgili uzunca zamandır çalışıyoruz. Her çalışmamızda da birazcık daha iyiye giden bir motivasyon oluyor bizde. Kum heykeli yapmak aslında zor değil ancak çalışmak gerekiyor. Bu kumun üzerine çok festivallere katılmak ve bunun üzerinde çok deneyim sahibi olmak gerekiyor. Tabii ki de heykel tecrübesi sahibi olmak gerekiyor. Heykeltıraşlık burada en önemli aktör. O görseli buraya aktarmak önemli. Kum heykeli yapmak onun dışında çok eğlenceli bir sanat" dedi.

"Kum ve su haricinde hiçbir şey yok"

Kumun normal bir kum olduğunu kaydeden Türk, “Burada suyla sıkıştırma, kalıplaştırma şeklinde çalışıyoruz. Onun dışında bazen yükleme şeklinde de çalışmalar yapabiliyoruz. Ancak genelde büyük heykeller için kalıplamayı, daha sonra tıraşlamayı tercih ediyoruz. Ardından suyla da sıkılaştırıyoruz. Bunların dışında yani kum ve su haricinde hiçbir şey yok. İnsanlar bu sanatı yapabilirler. Yurt dışında insanlar bunu bahçelerine dahi yapıyorlar. Bahçelerine kumlar getirip, kumdan heykel çalışmaları yapıp, dekoratif olarak süs haline getirebiliyorlar. Bence ülkenin her yerinde böyle çalışmaların olması gerekir. Çünkü heykel özellikle ülkemizde çok anlaşılan bir bölüm değil. Bunun her yere yaygınlaşması gerekiyor ki insanlar bu sanatı tam anlamıyla bilsinler. İnsanlar birçoğu bilmedikleri için benim mesleğimi soruyor. İnsanlar bu eserleri gördüklerinde çok şaşırıyorlar. Çünkü gerçekten ilginç bir şey yapıyoruz. Baktığınız zaman kum aslında parçalanabilen bir şey ama buna şekil vermek tamamıyla onu suyla sıkıştırmakla oluyor. Birazcık da güç ve motivasyonunu iyi sağlamak gerekiyor” diye konuştu.

"Kumdan heykel yapmak çok zevkli"

Heykeltıraş Süleyman Can ise yaklaşık 10 yıldır kum heykeli yaptığını dile getirdi. Geçen yıl bu festivalin ilkini yaptıklarını ifade eden Can, "Bu yıl ki konumuz ‘masal kahramanları’. Mersin’de artık insanlarda kum heykel sanatı bilgisi oluşmaya başlamış. Bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. İnsanlar artık hiç yabancı değil. Şu anda bu sanatı sokağa ulaştırmış durumdayız. Zaten sanatın amacı sokaktaki insana ulaşmak ve biz bunu başardığımızı düşünüyorum. Kumdan heykel yapmak çok zevkli. Kumdan bir şeyler oluşturmak zaten çocukluğumuzdan beri yaptığımız bir iş. Biz bunu biraz daha geliştirip profesyonel alana çekmiş durumdayız. Zaten kum sanatı çok eskilere dayanıyor. Günümüzde Avrupa’da çok sık kullanılan bir sanat. Kum sanatı Türkiye’ye geç geldi ama aradaki farkı kapattığımızı düşünüyorum. Artık neredeyse Avrupa ile aynı durumdayız" şeklinde konuştu.

İnsanların sürekli kitaplarda gördükleri resimleri ya da fotoğrafları burada heykel olarak gördüklerinde çok etkilendiklerini vurgulayan Can, "Bunun da kumdan heykeli yapabiliyormuş diyorlar. Bunu nasıl yapıyorsunuz diye sorular geliyor. Tabii Mersin halkı bu duruma biraz daha alıştı. Özellikle şehir dışından gelen turistler bunu gördüklerinde çok merak edip, sorular soruyor. Onlara da su ve kum olduğunu söylüyoruz. İnsanlar çok ilgililer. Sanata karşı zaten bu ilde çok merak var. İnsanlar çok seviyor" ifadelerini kullandı.

Organizatör Kübra Kılıç da geçen yıl ilkini düzenledikleri Kum Heykel Festivali’nin bu yıl ikincisini düzenlediklerini kaydederek, "Bu yıl farklı bir konseptle girdik. Bu yıl masal kahramanları adı altında düzenleyeceğiz. Kül Kedisi’nden Pamuk Prenses’e, Pater Pan’a, Küçük Prens’e, Sinbad’a varana kadar birçok heykel mevcut. 10 tane heykel olacak. 5 Haziran itibariyle heykeller bitmiş olacak ve eserler sergilenmeye başlayacak. Şu anda yarısından fazlası bitmiş durumda. Güneş altında zor şartlarda çalışıyoruz ama çok mutluyuz. Çünkü Türkiye’de örneğine az rastlanır bir festival bu. Forum Mersin’de bize bu konuda ev sahipliği yaptı ve güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz” dedi.