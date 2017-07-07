Şafak operasyonunda gözaltına alınan 16 kişi adliyeye sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satışı yaptıkları belirlenen çete üyelerinin yakalanmasına yönelik geniş kapsamlı çalışma başlatıldı. Yaklaşık 6 ay süren çalışmanın ardından dün sabah İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne’nin koordinesinde gerçekleştirilen şafak operasyonunda, 48 ekip ve 120 polis, merkez Toroslar ilçesindeki Demirtaş Mahallesi ile Mezitli ilçesindeki Tece Mahallesi’nde 17 ayrı adrese baskın düzenledi. Özel harekat ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyona polis helikopteri de havadan destek verdi. Operasyonda örgüt faaliyeti çerçevesinde uyuşturucu ile uyarıcı madde imalatı ve ticareti yaptıkları belirlenen, aralarında uzun süredir aranan çete lideri O.S. ile 1 polis memuru ve 2 adliye personelinin de olduğu 17 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yerleri ve araçlarında yapılan aramalarda ise 1 adet yivsiz av tüfeği, tüfeğe ait 32 kartuş, 651 adet tabanca mermisi ve bıçak ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 20 bin lira para ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri tamamlanan zanlılardan 1’i serbest bırakılırken, 16 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.