Sağlık için prtokol

Protokole göre Kamu-Sen üyeleri ve 1.'nci derece yakınları, hastane hizmetlerinden avantajlarla yararlanacak.

Türkiye Kamu-Sen Mersin İl Başkanlığı ile Medical Park Tarsus Hastanesi arasında protokol imzalandı. Protokol imza törenine Kamu-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan ile Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu katıldı.

İmzalanan protokole göre, Kamu-Sen'e bağlı sendikaların üyeleri ile eşleri, çocukları ve anne-babaları, Medical Park Tarsus Hastanesi hizmetlerinden çeşitli avantajlarla yararlanacak. Kamu-Sen Mersin İl Başkanı Metin Ercan, konfederasyon olarak 11 sendikayı temsil ettiklerini belirterek, “Mersin genelinde, Kamu-Sen'e bağlı sendikalarda toplam 12 bin üyemiz var. Üyelerimize sadece sendikal hizmetlerle değil, sağlık gibi günlük hayatlarıyla ilgili alanlarda da destek vermek istiyoruz” dedi.

Medical Park Tarsus Hastanesi Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu ise tüm hastalar ve yakınlarına olduğu gibi Kamu-Sen üyelerine de en iyi şekilde hizmet vermek için çalıştıklarını söyledi. Hastane hakkında bilgi de veren Halefoğlu, “Hastanemiz, Mersin, Adana, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş bölgesinin yanı sıra ülkemizin değişik yerlerinden ve yurt dışından gelen hastalara da hizmet vermektedir. 30 branşta, 40'tan fazla hekimimiz görev yapmaktadır. Yeni hekimlerimizle güçlenerek büyüyoruz” dedi.