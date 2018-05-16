Okul Müdürü Halim Temur, törende yaptığı konuşmada, 40 hemşire, 16 ebe ve 21 sağlık teknisyeninden oluşan 77 öğrenciyi mezun ederek sağlık ordusuna taze kan kazandırmalarının ve okullarının ikinci dönem mezunlarını vermenin sevincini ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Öğrencilerinin hayatlarının en önemli anını yaşadığını belirten Temur, "Sağlık ordumuzun hayata hazırlanmalarında, nitelikli bir meslek sahibi olmaları için eğitim ve öğretimlerinde emeği geçen, onları Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda birer Türk genci olarak yetiştiren tüm fedakar arkadaşlarıma, öğrencilerimizin pratiklerini geliştirmelerinde uygulama alan sorumlusu doktor ve hemşirelerine teşekkür ediyorum" dedi.

Okul Kurucu Müdürü Filiz Aslan ise mezun olan öğrencilerin sağlık alanında hastalara şifa dağıtacağını belirterek, "En büyük onur onları yetiştiren, büyük emekleri olan öğretmenlerimizindir. Mezun olan tüm genç arkadaşlarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından okul birincisi hemşirelik bölümü öğrencisi Canan Menteş, okul kütüğüne ismini çaktı ve günün önemi doğrultusunda konuşma yaptı. Bayrak ve flama teslim töreni sonrası mezun olan öğrenciler, büyük bir coşkuyla keplerini havaya fırlattı.