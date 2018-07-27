Sağlık-Sen’den ’darp’ açıklaması

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Başkan Karadoğan, sendikalarının kongre sürecine girdiğini, tüzük gereği de delege seçimlerini hastanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında yaptıklarını söyledi. Seçimler başladığından beri bazı bölgelerde sıkıntılar yaşadıklarını kaydeden Karadoğan, "Özellikle Mersin’deki bazı sağlık idarecilerinin seçim sürecimize doğrudan müdahaleleri olduğunu bilmekteyiz. Bizler sağlık çalışanlarının yetkili sendikası Sağlık-Sen olarak Mersin’deki sağlık çalışanlarımızın sorunlarını her zaman dillendiriyor, ilgili makamlarla paylaşıyor, sorunların çözümü için çaba gösteriyoruz. Ancak görmekteyiz ki sorunları çözmekle yükümlü makamlarda bulunan bazı idareciler kendi asli görevlerini bırakıp sendikamızın işlerine müdahil olmaya çalışmaktadırlar. Bu idarecilere buradan çağrı yapıyorum. Madem sendikacılığa hevesiniz var, makamlarınızı bırakın buyurun gelin sendikacılık yapın. Eğer bu çağrımıza uymuyorsanız da kendi işinizi yapın. Bizler hiçbir üyemizin iradesine ipotek konulmasına müsaade etmedik, etmeyeceğiz de" diye konuştu.

Toros Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen delege seçimlerinde de sıkıntı olduğunu kaydeden Karadoğan, "Toros Devlet Hastanesi delege seçimleri için dün arkadaşlarımızla hastanedeydik. Oy verme süreci devam ederken aynı hastanede görev yapan M.D. isimli şahıs sendikamıza üye olmamasına rağmen delege seçimlerimize müdahale etmeye çalışmıştır. Aynı hastanede daha önce başhekimlik yaptığı için tanıdığım bir doktor arkadaşımıza, şahıs sendikamızda bize karşı aday olan arkadaşlarımızın listesini cebinden çıkardığı kağıtla göstererek doktor arkadaşımızı etki altına almaya çalışmıştır. Sağlık-Sen Mersin Şube Başkanı olarak kendisine sendikamız üyesi olmadığını ve dolayısıyla delege seçimlerimize neden müdahale ettiğini sordum. Bu sırada şahıs, şahsıma tekme atarak saldırdı ve ardından gözümü hedef alarak parmaklarıyla yüzüme saldırdı. Ben de kendisini ittim, sonrasında olay yerinde bulunan arkadaşlarımız araya girdi. Bütün bu yaşananlar hastanenin güvenlik kameralarına yansıdı" şeklinde konuştu.

Bazı haber sitelerinde olayın saptırıldığını iddia eden Karadoğan, "Bir sitede ’Sendika Yöneticisinden Sağlık Personeline Şiddet’ başlıklı haber içeriğinde yazılanların tamamı yalandır. Yaşanan olayın ardından darp raporu aldım. Gerekli şikayetlerimizi ilgili yerlere gerçekleştirdik. Süreç bundan sonra hukuk içerisinde işleyecektir. Bizler Sağlık-Sen olarak sağlık çalışanlarımızın hak ve menfaatlerini savunduğumuz gibi sendikamız içerisinde de üyelerimizin ve delegelerimizin haklarını demokratik bir şekilde savunmakla mükellefiz. Delege seçimlerimiz süresince hele ki sendikamız üyesi olmayan kişilerin sürece müdahale etmesi delege adaylarımıza ve oy kullanan üyelerimize saygısızlıktır" dedi.