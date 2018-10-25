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Sağlıkçılar meme kanseri için uyardı: "Erken teşhis hayat kurtarır"

Meme Kanseri Farkındalık Ayı nedeniyle Medical Park Tarsus Hastanesi çeşitli etkinlikler düzenledi.

Ay boyunca çeşitli kurumlara giderek eğitim ve seminer çalışması yapan kurum, bu kez hastane içinde etkinlik organize etti.


Kamu kurumlarından sağlıkçıların da destek verdiği etkinlikte, “Erken teşhis hayat kurtarır” mesajı verildi. Hastanenin, pembe renkli balonlarla süslenmiş olan giriş katında gerçekleştirilen etkinlikte, çalışanlar “Hayat, meme kanserine yenilmesin” yazılı afiş açtı. Hastane çalışanları ayrıca erken teşhisin önemine dikkat çeken dövizler taşıdı. Meme Kanseri Farkındalık Ayı'na özel olarak bastırılan broşürler de hastanede hasta yakınları ve ziyaretçilere dağıtıldı.


Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. İbrahim Halil Karakan, meme kanserinin tedavide başarı oranı en yüksek kanser türlerinden biri olduğunu belirtti. Op. Dr. Karakan, “Erken teşhis, meme kanserinde çok önemli bir faktör. Bu nedenle kadınları, kendi kendilerini muayene etmeleri konusunda sürekli uyarıyoruz” dedi.


Op. Dr. Karakan ayrıca bu hastalığın erkeklerde de görülebildiğine dikkat çekti. Genel Müdür Yardımcısı Yasemin Halefoğlu da Meme Kanseri Farkındalık Ayı'nı önemsediklerini, bu nedenle ay boyunca birçok etkinlik düzenleyerek daha fazla kişiye ulaşmaya çalıştıklarını söyledi.

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