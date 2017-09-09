Sağlıklı yaşam için bisiklet sürdüler

3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Düzenlenen bisiklet etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Onlarca bisikletli vatandaşın katıldığı bisiklet etkinliği, kent merkezinde yapılan 5 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından Mustafa Deniz Caddesi başlangıcında son buldu. Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, aşırı tuz tüketilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, kahvaltının önemi, sigaranın sağlığa zararlarını anlattı. Acı, ayrıca her bireyin mutlaka yeterli miktarda su tüketmesinin önemine vurgu yaptı. Acı, aile hekimliklerinde yapılan ücretsiz kanser taramaları ile Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezinde ücretsiz verilen diyetisyen hizmetlerini anlatarak vatandaşların bunlardan faydalanmalarını ve mutlaka kadın erkek ayırımı yapılmadan tüm vatandaşların zaman zaman kanser taraması yaptırmalarını önerdi.