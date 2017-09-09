Diğer
Kategoriler
09 Eylül 2017 16:38

Sağlıklı yaşam için bisiklet sürdüler

Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Bozyazı’da gerçekleştirilen bisiklet sürme etkinliğine 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlıklı yaşam için bisiklet sürdüler

09 Eylül 2017 16:38


3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Düzenlenen bisiklet etkinliği 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Onlarca bisikletli vatandaşın katıldığı bisiklet etkinliği, kent merkezinde yapılan 5 kilometrelik bisiklet sürüşünün ardından Mustafa Deniz Caddesi başlangıcında son buldu. Etkinlikte konuşan İlçe Sağlık Müdürü ve Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Ahmet Hakan Acı, sağlıklı beslenme, obezite, fiziksel aktivite, aşırı tuz tüketilmesi, bulaşıcı hastalıklardan korunma, kahvaltının önemi, sigaranın sağlığa zararlarını anlattı. Acı, ayrıca her bireyin mutlaka yeterli miktarda su tüketmesinin önemine vurgu yaptı. Acı, aile hekimliklerinde yapılan ücretsiz kanser taramaları ile Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezinde ücretsiz verilen diyetisyen hizmetlerini anlatarak vatandaşların bunlardan faydalanmalarını ve mutlaka kadın erkek ayırımı yapılmadan tüm vatandaşların zaman zaman kanser taraması yaptırmalarını önerdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
Açık
  • Salı
    Açık
    32°C
  • Çarşamba
    Açık
    32°C
  • Perşembe
    Açık
    32°C
  • Cuma
    Açık
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç