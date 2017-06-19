Mersin Valisi Özdemir Çakacak, Sahil Güvenlik Teşkilatının, imza attığı başarılı operasyonlarla dünyanın sayılı teşkilatları arasında ön sıralarda yer aldığını söyledi.

Vali Çakacak ile Eşi Kevser Çakacak, kuruluş yıl dönümü çerçevesinde, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı SG Albay Fatih Erhan ve Eşinin ev sahipliğinde düzenlenen iftarda şehit aileleri ve gazilerle buluştu. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı’nda görev yapan TCSG Yaşam Gemisinde düzenlenen iftara, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Kadir Yıldız ve eşinin yanı sıra, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Kanat ve İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne de katıldı.

Vali Çakacak, yaptığı konuşmada, Sahil Güvenlik Teşkilatının 35 yıldır denizlerde başta insanların hayatını kurtarmak gibi önemli bir görev olmak üzere, her türlü yasa dışı faaliyetle etkin mücadelede mesai mefhumu gözetmeksizin görevini canla başla yerine getirdiğini belirtti. Çakacak, teşkilatın sergilediği özverili çalışmalar, insan hayatını hiçe sayan tacirlere geçit vermemeye ve uyuşturucu ticaretinin engellenmesine yönelik gerek bireysel gerekse ulusal ve uluslararası emniyet güçleri ile gerçekleştirdiği ortak operasyonlardaki başarısıyla da Türkiye’nin ve milletin göğsünü kabarttığını ifade etti.

“Uyuşturucuyla mücadele, aynı zamanda teröre vurulan derin bir darbedir”

Elde edilen bu başarının, teşkilatın uluslararası arenada adından sıkça söz ettirerek, dünyanın saygın sahil güvenlik birimleri arasında en ön sıralarda yer almasını sağladığını vurgulayan Çakacak, “Sahil Güvenlik Teşkilatımız, milletimizin teşkilata gösterdiği teveccühe layık olmak için canla başla çalışmaya, kendini geliştirerek başarısını sürekli kılmaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Nitekim 7 Haziran’da uluslararası sularda Sahil Güvenlik, emniyet birimleri ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın desteğiyle ve tek seferde elde edilen en yüksek miktarda uyuşturucunun yakalanması ile sonuçlanan operasyon da bu başarılı çalışmaları taçlandırmıştır. Terörün en büyük mali destekçisinin uyuşturucu ticareti olması münasebetiyle uyuşturucuyla mücadele aynı zamanda teröre vurulan derin bir darbedir” diye konuştu.

Bu başarılı operasyonları gerçekleştiren tüm birimleri ve personeli kutlayan Çakacak, şehitlere Allah’tan rahmet, kahraman gazilere ise şükranlarını sundu.

Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Erhan ise teşkilatın, kurulduğu dönemde 42 unsura sahipken bugün 192 sahil güvenlik botu, arama kurtarma gemileri, sahil güvenlik uçakları, helikopterler ve mobil radarları ile Türkiye’nin bulunduğu coğrafyanın en büyük sahil güvenlik komutanlıklarından biri durumuna geldiğini kaydetti. Denizleri ‘mavi vatan’ olarak nitelendiren Erhan, komutanlık olarak önceliklerinin insan hayatını kurtarmak ve her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele etmek olduğunu anlattı. Erhan, 7 gün 24 saat esasına göre mesai mefhumu gözetmeksizin görev yaptıklarını sözlerine ekledi.