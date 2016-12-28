Sahil ilçesi Erdemli’de minik öğrencilerin ’dökme kar’ eğlencesi

Mersin’in sahil ilçesi Erdemli’de belediye tarafından ilçe merkezindeki bir okulun bahçesine 3 kamyon dolusu kar dökülerek, hayatında hiç kar görmeyen çocuklar için eğlence düzenlendi.

Öğle saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinden 3 kamyon dolusu kar ilçe merkezine getirildi. Ardından da Şehit Öğretmen Hacı Ömer Serin İlkokulu’nun bahçesine boşaltıldı. Ders zili bu kez öğrenciler için düzenlenen kar eğlencesi için çaldı. Hayatlarında ilk kez kar gören öğrenciler kar yığınlarında gönüllerince eğlendi. ’Kar topu atmayın’ anonsuna da aldırış etmeyen çocuklar, karda kayıp, kar savaşı yaparak eğlencenin tadını çıkardı.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Erdemli’nin sahil ilçesi olmasına rağmen kısa zamanda Toroslara çıkarak kar keyfi yaşanabileceğini belirtti.

Buna rağmen hala ilçe merkezinde kar görmeyen çocukların olduğunu ifade eden Tollu, "Çocuklarımıza o sevinci yaşatmak, çocuklarımızı bir araya getirmek istedik. Sahilde kar görmeyen çocuklarımızın olduğu muhakkak. Çocuklarımızın karda oynamasını sağlamak istedik. İşin özü çocuklarımıza hoşça bir vakit geçirtmek" dedi.

Çocuklar ise ilk kez kar gördüklerini, kayarak ve kar topu oynayarak güzel vakit geçirdiklerini belirterek, etkinliğin her yıl gerçekleştirilmesini istedi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde kar çileye dönüşürken, çocukların kar sevinci ise ilginç görüntüler oluşturdu.