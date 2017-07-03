Sahiller doldu taştı

Özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Dünya Mirası Listesi için başvurusu yapılan ve kabul edilen tarihi yerler konumundaki Kızkalesi’nde, yerli ve yabancı turistler doyasıya denizin keyfini çıkardı.

Mersin’de Ramazan ayının son günlerinde başlayan sıcak havalar, Afrika sıcaklarının gelmesiyle zirveye ulaşırken, kent merkezinde gündüz saatlerinde dolaşmak bile güç duruma geldi. Hava sıcaklıkları 35 derecelerin üstüne çıkarken, nem ise yüzde 70’lerin üstünde seyrediyor. Nemle birlikte hissedilen sıcaklıklar 40 derecelerin üzerinde hissedilirken, özellikle hafta sonları Mersinliler kendisini denize ve yaylalara attı. Kent merkezinde insan sayısı elle sayılabilecek kadar az durumdayken, sahiller ve yaylalar doldu taştı. Özellikle Mersin’in ve Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kızkalesi’nde, yerli ve yabanı turistler denizin ve güneşin keyfini çıkardı.

Sahip olduğu 321 kilometrelik sahil şeridiyle öne çıkan Doğu Akdeniz’in önemli şehirlerinden Mersin’de, kentin simgesi haline gelen Kızkalesi yaz aylarında turistleri ağırlamaya devam ediyor. Erdemli ilçesinde kıyıdan 200 metre uzaklıktaki tarihi Kızkalesi, Türkiye’nin önemli kültür varlıkları arasında yer alıyor. Korikos sahil kalesinin açığındaki küçük adacık üzerinde yer alan ve büyük bölümü ayakta olan, tarihi M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanan Kızkalesi’nin kuzey ve güney uçları, sekiz kuleyle korunuyor. Dış çevre uzunluğu 192 metre olan ve Karamanoğlu İbrahim Bey tarafından 1448 yılında onarılan Kızkalesi, Mersin turizminin sembolü durumunda. Deniz kalesi dışında bir de bu kaleye aynı paralelde kara kalesi yer alıyor. Efsanesi ve güzel görünümüyle dikkatleri çeken Kızkalesi, bütün yaz boyunca yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.