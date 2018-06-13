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13 Haziran 2018 13:40

Şahin: "10 yıllık tecrübemizle hizmet veriyoruz"

Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin, 10 yıllık tecrübeleriyle hastalara hizmet vermeye çalıştıklarını belirterek, "Hastanemiz, 45 hekim ve 220 yataklı kurumsal kimliği ile ’A Grubu’ bir hastane olarak öne çıkan, uluslararası düzeyde örnek bir sağlık kuruluşudur" dedi.

Şahin:

13 Haziran 2018 13:40


MHP Mersin 1. Sıra milletvekili adayı Olcay Kılavuz, Özel Mersin Ortadoğu Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Engin Şahin’i ziyaret etti. Hastanede yatmakta olan hastalara acil şifalar dileyen Kılavuz, hastanenin bundan sonraki süreçte daha da önemli yatırımlarla en üst konuma geleceğine inancının tam olduğunu söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şahin ise, “10 yıllık geçmişi olan bir hastanemiz var. Burada Mersin, Adana gibi illerimizle birlikte ilçelerimizden gelen hastalarımıza ve hasta yakınlarına en iyi hizmeti sunmak için çaba harcıyoruz. Tedavi gören hastalarımıza da en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz. Hastanemiz, 45 hekim ve 220 yataklı kurumsal kimliği ile ’A Grubu’ bir hastane olarak öne çıkan, uluslararası düzeyde örnek bir sağlık kuruluşudur" diye konuştu.


Şahin, Olcay Kılavuz’a seçim çalışmalarında başarılar diledi.




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