Şahne: “Amacımız kentteki huzuru sağlamak”

Telefon numarasını da vatandaşlarla paylaşan Şahne, "7 gün 24 saat arayabilirsiniz" dedi.

Tarsus ilçesi Çağlayan ve Öğretmenler Mahallesi'ndeki kıraathanelerde bölge esnafı ve muhtarların katılımı ile düzenlenen 'huzur toplantısı'na katılan Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, burada vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi, yapılması gereken konularla ilgili fikir alış verişinde bulundu. Şahne, emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürlerinin de katıldığı toplantıda, kendisine iletilen sorunlarla ilgili çözüm önerilerini sundu.

Mersin genelinde uyuşturucu ile mücadeleye hız kesmeden devam ettiklerini belirten İl Emniyet Müdürü Şahne, “Olaylara karşı duyarsız kalınmaması çok önemlidir. Dolayısıyla çevremizde olan olaylara karşı beni ilgilendirmez tavrıyla değil, duyarlı bir şekilde bakmalıyız. Bizim amacımız bu güzel kentimizde huzuru sağlamaktır. Bu çalışmalarımızda da sizlerin desteği olmadan da olmaz. Vatandaşlarımız 155'i aradığında bazı şeylerden çekindiği için kimlik bilgilerini vermiyor. Ben garanti ediyorum bu bilgilerden bizden başka kimsenin haberi olmaz, olamaz" dedi. Telefon numarasını vatandaşlarla paylaşan Şahne, 7 gün 24 saat kendisini arayabileceklerini söyledi.

Toplantıya katılan Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can ise İl Müdür Şahne'nin Tarsus'ta toplantı yapmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, huzurun ve barışın olduğu bir ilçe için bütün kurumlarla birlikte çalıştıklarını söyledi.

Emniyet personeli olmanın kutsal bir görev olduğunu ve kolay olmadığını ifade eden Can, “Bu kutsal görev vatan sevgisi, millet sevgisi, bayrak sevgisi olmasa yapılmayacağını biliyorum. Bütün emniyet güçlerimizin ve silahlı kuvvetlerimizin şahsım olarak, kurumum olarak ve Tarsus halkı olarak her zaman yanınızdayız. Çünkü biz vatanımız, milletimizi, bayrağımızı ve siz değerli emniyet güçlerimizi yürekten seviyoruz” diye konuştu.

Dini, dili, ırkı ne olursa olsun, Tarsus'ta yaşayan herkese hizmet ettiklerini belirten Can, “Biz de her ne kadar emniyet gücü olmasak da belediyecilik de dokunmaktır, hissetmektir, yaşamaktır. Ayırmadan, ayrım yapmadan, hakkaniyeti uygulayarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet ediyoruz. Yaşadığımız toprakların kıymetini bilelim. Bizim gidecek bir yerimiz yok. Gitmeye de niyetimiz yok" dedi.

Toplantılara İlçe Emniyet Müdürü Halis Ünal, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, mahalle muhtarları da katıldı.