Sahte belgelerle Türkiye’ye getirilen 4 otomobil ele geçirildi

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde Gürcistan’dan Türkiye’ye sahte belgelerle getirildiği belirlenen 4 lüks otomobil ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan’dan sahte belgeler hazırlanarak Türkiye’ye 4 lüks araç getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin Erdemli ilçesinde, eş zamanlı 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, çift ruhsatlı ve Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen otomobiller ise Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.