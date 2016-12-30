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30 Aralık 2016 16:45

Sahte belgelerle Türkiye’ye getirilen 4 otomobil ele geçirildi

Sahte belgelerle Türkiye’ye getirilen 4 otomobil ele geçirildi

30 Aralık 2016 16:45

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesinde Gürcistan’dan Türkiye’ye sahte belgelerle getirildiği belirlenen 4 lüks otomobil ele geçirdi. Ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Mersin Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı ve Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürcistan’dan sahte belgeler hazırlanarak Türkiye’ye 4 lüks araç getirildiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin Erdemli ilçesinde, eş zamanlı 4 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, çift ruhsatlı ve Gürcistan plakalı 4 lüks otomobil ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.
Ele geçirilen otomobiller ise Mersin Gümrük Müdürlüğü’ne teslim edildi.



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