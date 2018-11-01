Sahte 'hurda' ihalesiyle 15 bin lira dolandırdı

Mersin'de bir kamu kurumu binasının yıkımının gerçekleştirileceğini söyleyen bir kişi, hurdaları almak isteyen bir vatandaşı sahte ihaleyle 15 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin'de kendini kamu görevlisi olarak tanıtan bir kişi, hurdacılıkla geçimini sağlayan bir kişiye, eski Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi binasının yıkılacağını ve yıkım sonucunda da elde edilecek hurdalar için 'hurda' ihalesi açılacağını söyledi. Üst düzey kamu görevlisi imzalı bir yıkım işi ihalesine ait sözleşme getiren şüpheli, hurdacı şahsa "ihaleyi sen kazandın" diyerek, kendisinden 15 bin lira talep etti. Hurdacı ise parayı teslim ederek hastanede yıkıma başladı. Bunun üzerine, Mersin Emniyet Müdürlüğü merkezine, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan bir kamu kurumu binasında hurda toplayan şahısların olduğu ve durumlarının şüpheli olduğu bilgisi geldi. Olay yerine intikal eden Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şahısları yakalayarak, emniyete getirdi. Şahısların ifadesini alan ekipler, şahsı dolandırdığı tespit edilen S.D. isimli şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Şahsın kullanımında olan aracın plakasını tespit eden ekipler, aracın kiralık olduğunu ve kiralayan şirketten aracın İskenderun'da bulunduğunu öğrendi. İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri S.D.'yi yakalayarak Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.