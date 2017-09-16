Sahte parayla 46 koyun aldı

4 eksikle de olsa hayvanlar sahibine tekrar verilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Mahallesi’nde merada hayvan otlatan şahsın yanına kamyonetle tanımadığı biri gelerek, hayvanlarını almak istedi. Yapılan görüşmeler sonucunda hayvan sahibi ve şüpheli fiyat konusunda anlaştı. Bunun üzerine şüpheli şahıs 325 adet 50 lira, 79 adet 100 liradan oluşan 24 bin 150 lirayı şahsa teslim ederek, 46 küçükbaş hayvanı araca yükleyerek bölgeden ayrıldı. Hayvan sahibi, il merkezine giderek aldığı paralarla alışveriş yapmak istedi ancak paraların sahte olduğunu ortaya çıktı. Bunun üzerine jandarmaya başvuran şahıs, yardım istedi. Jandarma ekipleri de şahsın verdiği ifade doğrultusunda çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli merkez Akdeniz ilçesine bağlı Parmakkurdu Mahallesi’nde 42 küçükbaş hayvan ve aracı ile yakalandı. 4 eksikle de olsa hayvanlar geri sahibine teslim edilirken, şüpheli şahıs gözaltına alındı.