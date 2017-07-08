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08 Temmuz 2017 18:22

Saman yüklü kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

Mersin’in Mut ilçesinde devrilen saman yüklü kamyon Mut-Silifke yolunun 1,5 saat trafiğe kapanmasına neden oldu.

Saman yüklü kamyon devrildi, yol trafiğe kapandı

08 Temmuz 2017 18:22


Edinilen bilgiye göre kaza, Köselerli Mahallesi Deveboynu mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Mustafa C. (25) yönetimindeki 06 HK 782 plakalı saman yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayıp devrildi. Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken yol yaklaşık 1.5 saat trafiğe kapalı kaldı. Devrilen kamyondaki saman balyalarının kenara çekilmesi ve çekici tarafından devrilen kamyonun çekilmesinin ardından, Mut- Silifke kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.


Polis kaza ile ilgili çalışma başlattı.




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