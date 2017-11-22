Şampiyon özel sporcular başarılarını Başkan Dinçer’le paylaştı

Türkiye Beyazay Derneği Mersin Şube Başkanı Gökhan Arsu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Özel Sporcular Bölge Şampiyonasında dereceye giren sporcular Cemal Çoban, Enes Karaca, Fatmagül Eğmez, Vinyel Biciz ve Kadriye Biciz ile birlikte Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB) Başkanı Dinçer’i ziyaret etti.

Ziyarette, derneğin çalışmaları ile bilgi veren Şube Başkanı Arsu, engellilerin sosyal, kültürel, ekonomik, hukuki hak ve menfaatlerini koruyup geliştirmek ve istihdamı, sosyal hayata uyumu, insan hak ve özgürlüklerinden gerçek anlamda faydalanabilmelerini sağlamak amacında olduklarını söyledi. Özel Sporcular Bölge Şampiyonasına katıldıklarını belirten Arsu, “Şampiyonada Mersin Şubesi sporcularımızdan Cemal Çoban 40 metre koşuda, Enes Karaca 100 metre koşuda, Fatmagül Eğmez 100 metre uzun atlamada, Vinyel Biciz 200 metre koşuda, Kadriye Biciz ise 100 metre koşuda bölge birinciliğini elde etti” dedi.

Arsu, özel sporcularla birlikte başta Mersin Valiliği olmak üzere kamu kurum ve kuruluş temsilcilerine nezaket ziyaretinde bulunarak engelli sorunlarına dikkat çekmeye çalıştıklarını kaydetti.

Dernek yöneticilerini ve özel sporcuları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden ESOB Başkanı Dinçer ise “Özel sporcularımızın yüzündeki mutluluğa ortak olmak bizler için en büyük onur. Engeli çocuklarımızın hayatlarında girişken, üretken, verimli, başarılı bireyler olmaları için yapılan her türlü çalışmaya imkanlarımız ölçüsünde destek vermeye hazırız. Bizler şunu çok iyi biliyoruz ki, engellilerin önündeki engeli kaldırmanın en kısa yolu, onları anlamak ve onların mutluluğuna ortak olmaktan geçmektedir. Bu bağlamda özel sporcularımızın başarılarını ve sevinçlerini bizimle paylaşması bizler için son derece manidardır. Özel sporcularımıza çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.