Sanatçı Ömür Gedik, Başkan Kocamaz ile birlikte ağaç dikti

Sanatçı ve hayvan hakları savunucusu, SİYAD üyesi, HAÇİKO Derneği Kurucusu ve Başkanı Ömür Gedik, ’Anneler Günü’ dolayısıyla Mersin’e geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile birlikte Mezitli’deki ayaklı mini piyanonun olduğu alana 20 adet turunç ağacı diken sanatçı, ayrıca sahildeki annelere sukulent çiçeği dağıttı.

Ağaç dikimi öncesi sahil bandında küçük bir gezinti gerçekleştiren Başkan Kocamaz ve sanatçı Ömür Gedik, Mersinli annelerin ve anne adaylarının gününü kutlayarak, bu özel günde Mezitli sahilindeki vatandaşlara çiçek dağıtıp sohbet ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. Kadınlara kendi elleri ile sukulent çiçeği dağıtan Kocamaz, sanatçı ve bir kız çocuğu annesi olan Ömür Gedik’e de çiçek hediye etti.

Mezitli sahil bandında annelere çiçek dağıttıktan sonra ağaç dikimine geçen Başkan Kocamaz ve sanatçı Ömür Gedik, şehit anneleri ile birlikte 20 turunç ağacını toprak ile buluştururken, şehit anneleri ağaç dikimi sırasında duygusal anlar yaşadı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından ’Anneler Günü’ dolayısıyla kurulan stantta Büyükşehir Belediyesi görevlileri tarafından bin adet sukulent çiçeğinin dağıtımı gerçekleştirildi.

Hayvan hakları savunucusu Ömür Gedik ’Miyav Park’ta

Daha yeşil bir Mersin için Anneler Günü dolayısıyla ağaç dikimi gerçekleştiren Başkan Kocamaz ve sanatçı Ömür Gedik, ağaç dikiminin ardından ’Miyav Park’ı da ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi tarafından sokak kedileri için hayata geçirilen ’Miyav Park’a hayran kalan sanatçı, Başkan Kocamaz ile birlikte kedilerin konaklayıp, oyun oynayabildiği ve beslenebildiği yaşam alanlarını gezdi. Rengarenk oyun alanlarının, mama ve su kaplarının, kedilerin uyumaları için minik kulübelerin, tuvaletlerin ve doğal çim alanlarının yer aldığı ’Miyav Park’a hayran kaldığını belirten Gedik, ayrıca parktaki kedileri sevdi.

“Ağaç dikmek, ’Anneler Günü’nde yapılacak en güzel etkinliklerden bir tanesiydi”

Anneler Günü’nde Mersin’de olmaktan ve böylesine özel bir günde anneler ile birlikte ağaç dikmekten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren sanatçı Gedik, “Çok güzel iki etkinlik ile başladı benim Mersin’deki günüm. İlk olarak şehit aileleri ve Başkanımız ile birlikte ağaçlar diktik. Ben Mersin’e her geldiğimde orayı ziyaret edeceğim. Çok duygulu anlar da yaşadık. Şehit anneleri ağaçlara oğulları gibi baktılar, suladılar, topraklarını attılar. Çok güzeldi ve çok anlamlıydı. Bence Anneler Günü’nde yapılacak en güzel etkinliklerden bir tanesiydi. Ben de bunu Mersin’de yaşamış olmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duydum. Ben de bir anneyim, Anneler Günü’nün değeri çok farklı. Anne olmak çok farklı benim için de annem çok farklı. Ben bütün annelerin Anneler Günü’nü kutluyorum. Böyle özel bir yerde olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum” dedi.

“Mersin’de kediler için bir cennet yapmışlar”

’Miyav Park’ı çok beğendiğini dile getiren ve bütün dünyaya örnek olması gerektiğini belirten Gedik, “Şu anda gerçekten kendimi cennette gibi hissediyorum. Çünkü Mersin’de bir Miyav Park olduğunu bilmiyordum. Ben dünyadaki bütün barınakları gezme imkânı buldum. Fakat ben böyle bir yeri bütün dünyada hiçbir yerde görmedim. Örnek olacak bir yer diye düşünüyorum. Ben de diğer bütün belediyelere ve gittiğim her yere Mersin’de ’Miyav Park’ı örnek göstereceğim. Çok güzel bir proje yapılmış. Evde ben 20’ye yakın kedi besliyorum, böyle bir yerde olsalar hepsi çok mutlu olurdu herhalde. Kediler için bir cennet yapmışlar. Her yere örnek olacak bir çalışma" ifadelerini kullandı.