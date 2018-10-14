Sanatçılar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ne hayran kaldı

Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali kapsamında Mersin'e gelen engelli sanatçılar festivalin üçüncü gününde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret ettiler.

Engelli bireylerin eğitim, istihdam ve rehabilitasyon ile topluma kazandırılması amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve aileler ile engelli bireylerin ikinci evi haline gelen eğitim merkezi yurt dışından gelen sanatçılardan tam not aldı. Festivalin üçüncü gününde gerçekleşen ziyarette merkezde eğitim gören öğrenciler misafirler için Kafkas dansları gösterisi gerçekleştirdi. Gösteri sonunda öğrenciler Başkan Burhanettin Kocamaz'a Türk bayrağı hediye etti. Dans gösterisi sonrası Başkan Kocamaz'la birlikte eğitim merkezinde yer alan atölyeleri ve spor salonlarını gezen sanatçılar, merkezi tam not verdiler. Engelli bireyler için yapılan büyük kapsamlı ve içerikli eğitim merkezinden dolayı Kocamaz'a teşekkür eden engelli sanatçılar, eğitim merkezi öğrencileri tarafından yapılan resim sergisini de gezme fırsatı buldu. Öğrencilerin seramik atölyesinde yaptığı eserleri, konfeksiyon atölyesinde diktiği kıyafetleri ve resim atölyesinde hayal güçleri ile resimleri gören sanatçılar eserlere hayran kaldılar. Gezi esnasında Kocamaz da öğrencilerle bir araya gelerek el sanatları atölyesinde boyama yaptı. Boyama esnasında Kocamaz'la sohbet eden öğrencilerin diyalogları yüzlerde tebessüm oluştururken, Kocamaz'ın ve yabancı sanatçıların ziyaretinden memnun kalan eğitim merkezi öğrencilerinin mutluluğu ise yüzlerinden okundu.

Merkezde iş ve meslek atölyeleri ile sosyal aktivite ve spor atölyesi bulunuyor. İş ve meslek atölyeleri içerisinde, hediyelik kilim dokuma atölyesi, konfeksiyon atölyesi, 2 adet el sanatları atölyesi, seramik atölyesi, görme engelliler bilgisayar atölyesi bulunuyor. Sosyal aktivite ve spor atölyesi içerisinde ise fitness atölyesi, jimnastik atölyesi, tiyatro atölyesi, karo ve orkestra atölyesi, folklor atölyesi, resim atölyesi, eğitim atölyesi bulunuyor.