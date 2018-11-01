'Şanslı'yı yürütme seferberliği

Çorum'da yaşayan Avukat Altay Uçar, geçirdiği trafik kazası sonucu felçli kalan ve arka 2 bacağını kaybeden köpeği 'Şanslı'yı tedavi ettirebilmek için Mersin'e gönderdi. Şanslı, Mersin Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi tarafından tedavi altına alındı.

Çorum'da yaşayan Avukat Altay Uçar'ın 'Şanslı' adını verdiği köpeği bir buçuk yıl önce trafik kazası geçirerek felç oldu. Arka 2 bacağını kaybeden köpeğini yürüteç yardımı ile yürütmeye çalışan Uçar, köpeğinin sağlığına kavuşması için tedavi arayışına girdi. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kaşlı Geçici Hayvan Bakımevi'nin bugüne kadar tedavi etmiş olduğu ve koruma altına aldığı hayvanlardan medya ve sosyal medya aracılığıyla haberdar olan Uçar, Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile irtibata geçti. Uçar, Şanslı'yı Mersin'deki aile dostu olan Haydar ve Türkan Özlü çiftine köpeği emanet etti. Özlü çifti ise vakit kaybetmeden Şanslı'yı Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine bıraktı. Hemen tedavi altına alınan köpek, sedyeye alındı ve gerekli muayenesi yapıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, "İlk olarak kaburga kısmında bir kırık, bacaklarında da kireçleme ve yine kırık olduğunu gördük. Detaylı incelemeyi röntgen sonucuna göre yapacağız. Bundan sonraki bakım süreci oldukça uzun sürecek. Başlangıçta fizik tedaviye başlayacağız. Tedavinin ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Biz pes edene kadar, Şanslı pes edene kadar tedaviyi sürdüreceğiz. Tedaviden bir randıman alamazsak ömür boyu bizimle burada kalacak. Yaşamını burada devam ettirecek. Tedavi olursa da ne mutlu bize. O artık bizlere emanet" dedi.