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Sarı: "Çalışan ya da dilenen çocuk sayısı azaldı"

MERSİN (İHA) – Mersin Çocuk Hakları İl Koodinatörü Mustafa Sarı, çocuk haklarının gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok başarılı projeye imza attıklarını söyledi.


Mersin Çocuk Komitesi'nin kurumsallaşarak çeşitli projeler hayata geçirdiğini aktaran Sarı, bu kapsamda çocukların günlük hayatta karşılaştıkları sorunların hızla ilgili makamlara iletildğini ve çözüm odaklı çalışmalar yapıldığını kaydetti. Kentte son yıllarda çocuk haklarının gelişmesi ve yaygınlaşması için birçok başarılı projeye imza attıklarını belirten Sarı, "Kanayan bir yara haline gelen sokakta çalışan ya da dilendirilen çocuk sayısı projelerimiz sayesinde Mersin'de büyük ölçüde azaldı" dedi.


Bu yıl çocuk hakları şenliğinin 21 Kasım'da düzenleneceğini kaydeden Sarı, "Şenlikte, büyükşehir bando takımı gösterisi, çocuklarımızın müzikal ve folklor gösterileri, resim sergisi ve çeşitli çocuk oyunları sergilenecek. Amacımız çocuk haklarının her alanda yaygınlaştırılmasını sağlamak" dedi.

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