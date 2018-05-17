Sarı: "Çocuk işçiliği toplumun ortak sorunu"

Mersin’de bir radyo programına konuk olan İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, ’Çocuk Koruma Sistemleri’ konulu uluslararası çocuk projelerinin çeşitli aşamalarının Mersin’de uygulanmaya başladığını belirterek, söz konusu projelerden en önemlisinin, koruyucu ve önleyici çalışmalardan oluşan ’Çocuk koruma Mobil Ekip Projesi’ olduğunu söyledi. Projenin 2018 yılı itibarıyla daha etkin bir şekilde uygulandığını ifade eden Sarı, kentteki sokaklarda çalışan ya da dilenen çocuk sayısının büyük ölçüde azaldığını kaydetti.

Çocukların okullarda okuması yerine sokaklarda çalışması ya da çalıştırılmasının toplumun genelini ilgilendiren bir sorun olduğunu vurgulayan Sarı, toplumun her kesiminden bu sorunun çözümü için destek istedi. Mersin olarak bunu vatandaşlar, belediyeler ve bürokratlar olarak çözebileceklerini aktaran Sarı, "Biz Mersin de zoru başarmaya talip olduk. Özellikle sokakta çöp toplayan çocuklar sorunu olmak üzere, önümüzde çözmemiz gereken bir çok çocuk odaklı sorunlar var. Bu konuda başta belediyelerimiz olmak üzere herkes taşın altına elini sokması gerekir. Özellikle çocuklarımızı çöp işçiliğinde istismar eden çöp depocuları şehrin en işlek yerlerine dahi çöp depoları yapmışlar. Bu depoların şehir dışında olması gerekir. Buralarda sağlıksız koşullarda çocuk çalıştırıyorlar. Bunun önlenmesi gerekir. Belediyeler, sosyal güvenlik kurumları, İŞKUR, emniyet ve sağlık müdürlüğü sorunun çözümü için daha aktif şekilde destek vermeleri gerekir" dedi.