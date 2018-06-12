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12 Haziran 2018 09:57

Sarı: "Mersin’de sokakta çalışan çocuk sayısı azaldı"

Mersin İl Çocuk Hakları Koordinatörü Mustafa Sarı, çocuk işçiliği ile mücadele kapsamında Mersin’de önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, Türkiye’ye örnek model olan ’Çocuk Koruma Mobil Ekip’ çalışmalarıyla sokakta çalışan çocuk sayısının ciddi oranda azaldığını söyledi.

Sarı:

12 Haziran 2018 09:57


Sarı, 12 Haziran Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Türkiye’de bu yılın ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele’ yılı ilan edildiğini kaydeden Sarı, "Çocuk işçiliği tüm dünyanın karşı karşıya olduğu ortak sorundur. Dünyada yaklaşık 200 milyon civarında çocuk işçinin olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde ise bu rakam 900 bin civarındadır. Ülkemizde ve dünyada çocukların çalıştığı alanlar tarım, sanayi ve sokakta çalışanlar olarak karşımıza çıkıyor" dedi.


Son yıllarda yapılan çalışmalarla temeli yoksulluk olan çocuk işçiliğinde belirgin bir azalma görüldüğünü belirten Sarı, "Özellikle dar gelirli ailelere yönelik yürütülen sosyal yardım politikalarıyla çocuk işçiliği büyük ölçüde engellenmiştir. Çocuk koruma kanunu ve diğer kanunlarla bağlı çıkarılan genelgeler sayesinde çocuk işçiliği ile mücadelede tüm illerimizde ulusal eylem planı oluşturulmuştur. Bu kapsamda Mersin’de de, Türkiye’ye örnek model oluşturan ’Çocuk Koruma Mobil Ekip’ çalışmalarıyla, sokakta çalışan çocuk sayısında ciddi oranda azalma görülmektedir. Suriye’den gelen sığınmacı çocuklara rağmen bu başarı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.


Sarı, çocuk işçiliğinin önlenmesinde ailelerin ve toplumun bilinçlendirilmesinin büyük önem taşıdığını aktardı.




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