Sarı: "Sokakta çalışan çocuklardan alışveriş yapmayın"

Mersin’de özellikle vatandaşların yardımlaşma duygusunu istismar eden, sokakta çalışan ya da çalıştırılan çocuklara yönelik İl Çocuk Hakları Komitesi bir çalışma başlattı. Bu kapsamda bir mobil ekip kuran komite, çocuğu sokakta çalışan aileleri tespit ederek ailelere çeşitli uyarılarda bulunuyor. Uzmanlar tarafından aile görüşmesi yapılarak ekonomik yoksulluk nedeniyle çocuğunu sokağa gönderen ailelere ise ekonomik destek sağlanıyor. Konuyla alakalı açıklama yapan Sarı, Mersin’de yürütülen çalışmalarla sokakta çalışan çocuk ve çocuklarıyla dilenen dilenci sayısının büyük oranda azaldığını söyledi.

"Dilenme nedeni yoksulluk değil"

Sayının en aza indirilmesi hatta hiç olmaması amacıyla sokaklara afiş ve pankart astıklarını kaydeden Sarı, "Mersin de halkımızın ışıklarda dilenen sokakta çalışan çocuklara para vermemesi sonucu sokakta çalışan çocuk sayısı ciddi oranda azalmıştır. Yoksulluk nedeniyle dilenme asla söz konusu değildir. Böyle durumlarda uzmanlarımız ailesini inceleyerek gerek ekonomik destek yardımı gerekse vakıflarımızdan gerekli sosyal yardımlar ivedilikle sağlanmaktadır. Devletimiz her türlü desteği vermektedir" dedi.

"Çocukların kötü koşullarda çalıştırılmasına izin vermeyeceğiz"

Mersin’de yürütülen çalışmaların Türkiye’ye örnek olduğunu kaydeden Sarı, "Aynı uygulamalar diğer illerimizde de başlamıştır. Sokakta çocukların istismar edilerek onların her ne şekilde olursa olsun kötü koşullarda çalışması ve dilendirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Yaptığımız çalışmalarla geçen yıla göre bu yıl büyük oranda başarı sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.