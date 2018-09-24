Sarıkaya Mahallesi'nde cadde ve sokaklar tozdan kurtuldu

Erdemli Belediyesi, yol ve asfalt çalışması tamamlanan Sarıkaya Mahallesi'ni parke taşlarıyla donatıyor.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Sarıkaya Mahallesi'ne yeni yollar açtıklarını, asfalt ve cami kuran kurslarına parke yol hizmetini götürdüklerini belirterek, "Son olarak da parke taşı döşüyoruz. Çalışmalarda son aşamaya gelindi" dedi.

Sarıkaya Mahallesi Muhtarı Mustafa Ulak, cadde ve sokaklarının tozdan kurtulduğunu yapılan asfalt ve parke çalışmaları ile vatandaşların yüzünün güldüğünü ifade ederek, Sarıkaya'nın güzelleştiğini söyledi.