Sarıkeçili Yörüklerinden Mehmetçiğe destek

Narlıkuyu Mahallesi’nde toplanan Bayram Gök, Mehmet Gök, Necati Gök, Yaşar Gök, Turan Gök, Ramazan Gök, Mehmet Yağal, Hasan Yağal ve Hasan Karadayı, Sarıkeçili Yörüklerinden topladıkları 20 küçükbaş hayvanı dualarla Suriye sınıra gönderdiler.

Yörükler ellerinde Türk bayrakları ve zeytin dallarıyla Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerler için dua etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin şanlı tarihine bakıldığında adaletiyle her zaman ön plana çıktığına dikkati çeken Sarıkeçili Yörüklerinden Mehmet Gök, “Biz Sarıkeçili Yörükleri olarak 20 aile bir araya gelerek Mehmetçiğimize destek olmak istedik. 20 aile birer küçükbaş hayvan verdi. Bu hayvanları Suriye sınırına götüreceğiz. Şanlı ordumuz bu savaştan galip çıkacaktır. Allah ordumuz güç kuvvet versin. Afrin operasyonuna katılan askerler için 20 küçükbaş kurbanlık hayvanı götüreceğiz. Şehitlerimize Allah’tan Rahmet gazilerimize acil şifalar dileriz” dedi.

Yörüklerden Mehmet Yağal ise Yörükler ile birlikte askerler için 20 küçükbaş kurbanlık hayvanı Hatay’ın Hassa ilçesine götüreceklerini söyledi.