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26 Haziran 2018 09:41

Satışa hazır esrarlar polise takıldı

Mersin polisi, 2 eve düzenlediği operasyonda ayrı ayrı paketlenmiş şekilde 3 kilo 714 gram esrar ele geçirdi.

Satışa hazır esrarlar polise takıldı

26 Haziran 2018 09:41

Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Güneş Mahallesi’nde bulunan 2 adreste satışa hazır vaziyette yüklü miktarda esrar olduğunun bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen evleri bir süre izledikten sonra Cumhuriyet savcılığından alınan izin doğrultusunda eş zamanlı operasyon düzenledi. Narkotik dedektör köpeğinin de aramalara katıldığı operasyonda, 8 paket 105 gram, 218 paket 3,5 gram, 1 paket 20 gram, 1 paket 486 gram, 1 paket 561 gram, 1 paket bir kilo 7 gram olmak üzere 3 kilo 714 gram esrar ele geçirildi.


Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.




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