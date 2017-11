Satranç turnuvasının şampiyonları madalyalarını aldı

Erdemli Belediyesi, 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinlikleri kapsamında Türkiye Satranç Federasyonu Erdemli Temsilciliği ile birlikte satranç turnuvası düzenledi. Yüzlerce öğrencinin katıldığı ve büyük ilgi gören turnuvada derece girenler, törenle madalyalarını aldı.

Kupa töreninde konuşan Erdemli Belediye Başkanı Tollu, amaçlarının satrancı Erdemli’de geliştirmek, önemini arttırmak olduğunu söyledi. Bu kadar önemli bir beyin sporunun gelişime çok büyük artıları olduğunu belirten Tollu, çocukların beyin gelişimleri için satranca ağırlık vereceklerini söyledi. Ülkenin, akıl gücüne her zaman ihtiyaç duyduğunu kaydeden Tollu, “Zeki toplumlar her zaman arzu edilen toplumlardır. Bir milletin zeka düzeyi milletin her şeyi ile ilintilidir. Yani medeniyet seviyesi, gücü, demokrasi anlayışı, güzellikleri, aklınıza gelebilecek her şey millet zekası ile orantılıdır. Bu anlamda Türk Milleti olarak oldukça şanslıyız. Bu zeka kabiliyetimizi her daim diri tutmalı, geliştirmeliyiz. Bunun birçok yolu vardır elbet. Satranç da bunlardan bir tanesi ki, dünya genelinde zeka ile ilintili en kabul gören, en geçerli beyin sporunun tarih boyunca satranç olduğu bir hakikattir. Biz de elimizden geldiğince buna katkı sunmaya gayret ediyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün milletin gelişmesine yönelik yaptığı inkılaplar ortadayken biz de onu anma programları çerçevesinde, onun da istediği yönde, çocuklarımızın zeka gelişimine katkı sunmak amacıyla ve satrancı daha da yaygın hale getirmek için böyle bir turnuvaya imza attık. Atatürk’ün yolunda gitmek, onun izinde yürümek, onu anlamak; en iyi bu şekilde olur diye düşünüyorum. Ülkemizin gelişmesi için yeni nesillere her zaman ihtiyaç duyulduğunu hepimiz biliyoruz. Bu anlamda sevgili çocuklarımızın çok çalışmalarını istiyoruz. Ülkemiz, geleceğimiz onlara emanet. Bizler de çocuklarımız için ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Tollu, dereceye giren öğrencilere madalya ve kupalarını takdim etti.