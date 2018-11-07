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Savaş mağduru Muhammed devlet korumasında

Suriye’deki iç savaşta atılan bir bomba sonucu vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözünü kaybeden ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye’ye sığınan 8 yaşındaki Muhammed Ali’nin tedavisine Mersin’de başlandı.

Suriye'deki iç savaşta atılan bir bomba sonucu vücudu yanıklar içerisinde kalan, bir gözünü kaybeden ve aynı savaşta babası öldükten sonra Türkiye'ye sığınan 8 yaşındaki Muhammed Ali'nin tedavisine Mersin'de başlandı.


Vücudundaki yanıklar sebebiyle Antalya'da tedavisi sürerken amcası tarafından Mersin'e getirilen ve çöp toplarken polis ekiplerince bulunan Muhammed Ali, savcılık kararıyla devlet korumasına alındı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Çocuk Evleri Sitesi'ne yerleştirilen çocuğun, her türlü barınma, tedavi ve bakımının kurum tarafından karşılanacağı bildirildi.


Bu doğrultuda savaş mağduru Muhammed Ali, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Meryem Bursa tarafından tedavisine başlanmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü. Yanık ünitesinde ilk tetkikleri yapılan çocuğun, ilk etapta bileklerindeki eklem yerlerinin tedavisine başlanacağı, ardından yüz kısmına geçileceği belirtildi. Ancak, öncesinde yaklaşık 1 aylık bir psikolojik destek sürecine ihtiyaç duyulduğu ifade edildi.


Muhammed'in ilk kontrollerinin iyi geçtiğini belirten İl Müdürü Veysel Topkaya, çocuğun devlet korumasına alındığını ve tüm ihtiyaçlarının kurum tarafından karşılanacağını söyledi. Topkaya, "Konuyu yakından takip ediyoruz. Muhammed'in tedavisine Mersin'de devam edilecek. Doktorlar, öncelikle bileklerindeki eklem yerlerine müdahale edilmesi gerektiğini söylediler. Ardından yüz kısmının tedavisine başlanacak. Tedavi süresince elimizden geleni yapacağız" dedi.


Öte yandan bir gazetede, çocuğun amcası tarafından dilendirilmek için Antalya'daki hastaneden kaçırıldığı yönündeki haberlerin ise asılsız olduğu ifade edildi. Çocuğun amcasına oldukça düşkün olduğu, Antalya'da tedavi sürecinin başlamaması üzerine yeğenini alarak Mersin'de getirdiği belirtildi.

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