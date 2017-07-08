Diğer
Kategoriler
08 Temmuz 2017 12:50

Seher öğretmen zayıflayınca daha iyi eğitim verecek

Zayıflamak için midesini küçülten kadın öğretmen, “Fazla kilolarımdan kurtulunca daha rahat hareket edeceğim, öğrencilerime daha iyi eğitim vereceğim” dedi.

Seher öğretmen zayıflayınca daha iyi eğitim verecek

08 Temmuz 2017 12:50


Bilecik’te sözleşmeli olarak görev yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Seher Gültepe (42), fazla kilolarından spor ve diyetle kurtulamayınca midesini küçülttü. Seher öğretmenin midesinin yüzde 80’i, Mersin’in Tarsus ilçesinde Medical Park Hastanesi’nde Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Erdal Cücük’ün yaptığı ameliyatla alındı. Seher Gültepe, zayıflayınca daha iyi bir öğretmen olacağına inandığını söyledi.



Kıyafet sorunum da kalmayacak


Evlenip 2 çocuk dünyaya getirdikten sonra şişmanladığını ve buna bir türlü çare bulamadığını anlatan Seher öğretmen, fazla kiloları yüzünden tansiyon ve şeker hastalığıyla karşı karşıya kaldığını, hareketlerinin büyük ölçüde kısıtlandığını belirtti. Bu yüzden öğretmenlik mesleğini istediği şekilde yapamadığını anlatan Seher Gültepe, “Fazla kilolarımdan kurtulunca daha rahat hareket edeceğim, öğrencilerime daha iyi eğitim vereceğim” dedi. Seher öğretmen, zayıflayınca kıyafet sorunu ortadan kalkacağı için de şimdiden mutlu olduğunu belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    34°C
  • Salı
    Sıcak
    34°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    34°C
MERSİN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 14 ŞEVVÂL 1438
  • 08 Temmuz 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:22
  • Güneş :05:23
  • Öğle :12:57
  • İkindi :16:48
  • Akşam :20:11
  • Yatsı :21:56
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!