Şehit annesinden anlamlı mesaj: "Yavrum öldü diye ağlamayacağım, düşmanı güldürmeyeceğim"

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan, memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlanıyor. Tören öncesi şehidin annesi Halime Doğan, anlamlı bir mesaj verdi. Doğan, "Yavrum öldü diye ağlamayacağım, düşmanı güldürmeyeceğim" dedi.

Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki evine yas düştü. Şehit Doğan için Erdemli ilçesine bağlı Esenpınar Mahallesi'nde tören düzenleniyor. Törene, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılması bekleniyor.

Tören öncesi konuşan anne Halime Doğan, "Yavrum öldü diye ağlamayacağım, düşmanı güldürmeyeceğim. Vatan sağolsun. Bayrak göklerde dalgalansın. Oğlum herkesin yavrusu. Ona dua edeceğiz. Kanını yerde koymasınlar yavrum" dedi.