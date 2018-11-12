Şehit gömüleceği yeri bile göstermiş

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ömer Doğan (21), memleketi Mersin'de son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Şehidin geçen hafta ailesini ziyaret ettiği, bu esnada şehit olursa gömüleceği yeri bile gösterdiği ortaya çıktı.

Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında, 23. Piyade Tümen Komutanlığınca gerçekleştirilen, 'Şehit Muhabere Yüzbaşı İlker Acar Operasyonu'nda, Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından daha önceden yerleştirilen basma düzenekli el yapımı patlayıcının patlaması sonucu 2 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Operasyonda şehit düşen askerlerden Piyade Uzman Çavuş Ömer Doğan'ın, Mersin'in Erdemli ilçesindeki evine yas düştü.

Şehit Doğan'ın cenazesi bugün Şırnak'da düzenlenen törenin ardından Mersin'e getirildi. Ayhan ve Halime Doğan çiftinin 3 çocuğundan biri olan Ömer Doğan'ın cenazesi, son kez ailesinin oturduğu Erdemli'nin Esenpınar Mahallesi'ndeki evinin önüne götürüldü.

Şehit Doğan için öğle namazının ardından Esenpınar Ortaokulu bahçesinde düzenlenen cenaze törenine; Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, milletvekilleri, protokol üyeleri, askeri erkan ile şehidin ailesi ve yakınları katıldı. Törende baba Ayhan ile anne Halime Doğan'ı yakınları ve protokol üyeleri teselli etti. İl Müftüsü Şaban Kondi tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından şehit Doğan'ın tabutu, askerlerin omzunda ambulansa konuldu. Şehit ailesi de bir süre cenaze arabasının ardından protokolle birlikte yürürken, yüzlerce vatandaş da aileye destek verdi. Törene katılanlar ayrıca sloganlar atarak teröre lanet yağdırdı.

Şehidin cenazesi daha sonra Esenpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gömüleceği yeri bile göstermiş

Tören öncesi konuşan Müftü Kondi, "Ailesinden aldığımız bilgiye göre şehidimiz bu mesleğe başladığı ilk andan itibaren şehadeti arzuluyordu. Geçen hafta buraya geldiğinde hatta şehit olduğunda gömüleceği yeri bile anne ve babasına göstermiş. Böylesine şehadeti özleyen bir kardeşimiz var. Allah birliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin. Birliğimize kasteden insanlara fırsat vermesin" dedi.