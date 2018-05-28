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28 Mayıs 2018 15:13

Şehit Musa Özalkan Kreşi’nde ön kayıtlar başladı

Mersin Erdemli Belediyesi tarafından yaptırılan ve bu sezon hizmet vermeye başlayacak olan Şehit Musa Özalkan Kreşi için ön kayıtların başladığı bildirildi.

Şehit Musa Özalkan Kreşi’nde ön kayıtlar başladı

28 Mayıs 2018 15:13


Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, bin 125 metre kare alan üzerine 4 katlı olarak inşa edilen Şehit Musa Özalkan Kreşinin eğitime hazır olduğunu söyledi. 3-6 yaş arası çocukların eğitim alacağı kreşin, tüm ihtiyaçlara cevap verecek şekilde yapıldığını ve eğitim, oyun, dinlenme gibi ünitelerinden oluştuğunu aktaran Tollu, kreşin Erdemli’de büyük bir eksiği tamamlayacağını belirtti.


Kreşin ön kayıtlarının başladığını hatırlatan Tollu, "Şehit Piyade Astsubay üstçavuş Musa Özalkan adını verdiğimiz kreşimiz modern tarzda ve günümüz çocuklarının en güzel şekilde eğitilmesine yönelik olarak hazırlanmıştır. Burada 3-6 yaş grubu çocuklarımıza, yabancı dil, milli ve dini değerler ile çocuk gelişim eğitimleri verilecektir. Kaliteli bir eğitim kadrosu ile, yemekhanesinden uyku odasına, oyun odasından, eğitim sınıflarına kadar her detayın ele alınarak rahat, huzurlu ve çocuklarımız için çok güzel bir ortamda eğitim verilecektir. Kreşimiz herkese açıktır. Ön kayıtlarımız başlamış olup ailelerimizi, kreş binamızı gezip gördükten sonra çocuklarımızın ön kayıtlarını yaptırmaya davet ediyoruz" dedi.




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