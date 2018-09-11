Şehit öğretmen Buminhan Temizkan mezarı başında anıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde şehit öğretmen Buminhan Temizkan, meslektaşları tarafından mezarı başında anıldı.

11 Eylül 1994 tarihinde Tunceli Mazgirt İlçesi, Darıkent Kasabası İlköğretim Okulunda görevi başındayken terör örgütü PKK tarafında 6 arkadaşıyla birlikte şehit edilen ve Yenice Merkez İlk/Ortaokuluna ismi verilen öğretmen Buminhan Temizkan'ın şehit edilişinin 24. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı.

Anma etkinliğine Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, Şehit Buminhan Temizkan İlkokulu Müdürü Yemliha Aydemir, Şehit Buminhan Temizkan Ortaokulu Müdürü Yusuf Emrah Ergil, Atatürk İlk/Ortaokulu Müdürü Emin Bilgetay, Yenice Mahallesi Muhtarı Rüstem Koçak, Şehit Buminhan Temizkan İlk/Ortaokulu öğretmenleri, öğrencileri, şehit öğretmenin ailesi ve vatandaşlar katıldı.

Tarsus İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, burada yaptığı konuşmada, “Yiğit öğretmenlerimiz, sabır ve azimle bizlere kalem tutmayı öğretti. Lakin kalem tutmayı öğreten eller, kalleşçe silah tutan eller tarafından katledildi. Barışı, kardeşliği, birliği ve beraberliği yazan kalemler kırılmak istendi. Bizler her şeye rağmen direnen ülkemizin dört bir yanında fedakarca kutsal görevi gerçekleştirmeye çalışan öğretmenlerimizin yolunda olacağız. Öğretmenlerimizi şehit edenler bir kez daha farkına varmıştır ki bu kutsal meslek bitmeyecek ve kararlılıkla devam edecektir” dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kalaycı, tören sonrası Buminhan Temizkan Şehit Öğretmenler Derneği'ni ziyaret etti.