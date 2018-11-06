Şehit Türkel'in vasiyeti yerine getirildi

Mersin İl Müftülüğü, geçtiğimiz hafta Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde yürütülen operasyonda şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel'in, "Şehit olduğumda mezarımın başında İshak Danış Hocamın Kur'an okumasını isterim" vasiyetini yerine getirdi.

İstanbul Kasımpaşa Büyük Piyale Paşa Cami İmam Hatibi İshak Danış, Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi ve Toroslar Müftü Vekil Osman Hazır, şehit Asım Türkel'in evinde anne ve babasını ziyaret etti. Ziyarette anne, oğlunun İshak Danış'ı çok sevdiğini ve sürekli olarak İshak hocanın okuduğu "Vakıa" suresini dinlediğini söyledi. Anne Türkel, oğlunun son isteğinin mezarında İshak Danış'ın Kur'an okuması olduğunu belirterek, "Bugün oğlumun bu vasiyetini yerine getiren İshak Hocama, müftümüze, hocalarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehitlerimizin isteklerini yerine getirmek onurdur"

Mersin İl Müftüsü Şaban Kondi, "Şehidimizin vasiyetini duyduğumuzda gerekli çalışmaları başlattık ve İshak Danış Hocamız ile iletişime geçtik. Şehidimizin vasiyetini söylediğimizde memnuniyetle gelebileceklerini ifade ettiler ve bugün aramızdalar. Vatanımızın bekası için canlarını feda eden şehitlerimizin isteklerini yerine getirmek bizler için bir onurdur. Rabbim şehadetlerini kabul etsin" ifadelerini kullandı.

Danış ise böyle bir isteği duyduğunda hiç düşünmeden kabul ettiğini belirterek, "Asım Türkel kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar bu vatan için, bayrak için, ezan için hiç düşünmeden canlarını feda ettiler. Onların son isteğini yerine getirmek bizler için bir görevdir, bir şereftir" diye konuştu.

Danış, daha sonra şehit Asım Türkel'in kabrinin bulunduğu Mersin Şehitliğine geçti ve mezarı başında Kur'an okudu.