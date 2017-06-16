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16 Haziran 2017 18:13

Şehit Uzman Çavuş Gülnar’ın naaşı askeri helikopterle Silifke’ye getirildi

Batman’ın Kozluk ilçesinde Bekirhan Belde Jandarma Karakolu önünde yapılan bombalı saldırıda ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar’ın naaşı askeri helikopterle memleketi Mersin’in Silifke ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Gülnar’ın naaşı askeri helikopterle Silifke’ye getirildi

16 Haziran 2017 18:13


9 Haziran Cuma günü Kozluk ilçesindeki Bedirhan Jandarma Karakol Komutanlığı önünde bulunan yol kontrol noktasında terör örgütü mensuplarınca bombalı araç ile saldırıda yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Ali Gülnar, tedavi gördüğü GATA’da bugün kurtarılamayarak şehit oldu.


Silifke Şehir Stadyumuna getirilen şehit Ali Gülnar’ın naaşı Mersin Büyükşehir Belediyesine ait cenaze taşıma aracı ile Silifke Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Silifke Şehir Stadyumunda şehidin naaşını Silifke Kaymakamı Şevket Cinbir, Silifke Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Savar, Emniyet Müdürü Murat Esertürk, askeri erkan ve yakınları tarafından karşılandı.


Şehidin annesi Döne, babası Halil, eşi Dilber ve yakınları gözyaşı dökerken Şehidin yarın öğle namazına müteakip İmam-ı Azam Camii’de kılınacak cenaze namazından sonra Sayağzı Mezarlığında toprağa verilecek




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