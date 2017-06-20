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20 Haziran 2017 13:58

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in naaşı Tarsus’a getirildi

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Dibek Mahallesi’nin kırsal bölgesinde bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yapılan operasyonlar sırasında teröristlerle güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in naaşı Mersin’in Tarsus ilçesine getirildi.

Şehit Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in naaşı Tarsus’a getirildi

20 Haziran 2017 13:58


Diyarbakır’dan havayolu ile Adana’ya getirilen şehit Ramazan Bahşiş’in naaşını Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, babası Halil Bahşiş, annesi Sultan Bahşiş, kardeşleri ve askeri erkan karşıladı.


Havaalanında alınan naaş konvoyla Tarsus Devlet Hastanesi ana binanın morguna kaldırıldı.


İkindi namazına kadar hastane morgunda kalacak olan Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Bahşiş’in naaşı Akdeniz ilçesinde Huzurkent Mahallesi Fevziçakmak Sokağı’ndaki baba ocağına getirilecek, ardından Huzurkent Merkez Camii’nde kılınacak olan cenaze namazının ardından buradaki mezarlıkta defnedilecek.


Bahşiş ailesinin 5 çocuğundan biri olan 1 yıllık uzman çavuş şehit Ramazan Bahşiş’in, bekar olduğu öğrenildi.




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