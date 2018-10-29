Şehit ve gazi çocukları aileleriyle ok attı

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile ailelerine özel 'Anne ve Babam ile Ok Atıyorum' etkinliği düzenledi.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübu geleneksel hale gelen 'Anne ve Babam ile Ok Atıyorum' etkinliğinin üçüncüsünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel gerçekleştirdi. Kulüp bünyesinde yapılan etkinlikte, şehit ve gazi çocukları aileleriyle birlikte, ilk kez ok atma deneyimi yaşadı.

Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Aytekin Ataş, "Ülkemizi korumak için hiç tereddüt etmeden ailelerini geride bırakarak kendi canlarını millet uğruna feda eden şehit ve gazilerimize borcumuz büyüktür. Bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan çocuklarının geleceklerine bir nebze de olsa ışık olmak ve ufuklarını açmak adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 'Anne ve Babam İle Ok Atıyorum' etkinliği düzenledik" dedi.