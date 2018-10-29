İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şehit ve gazi çocukları aileleriyle ok attı

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile ailelerine özel ’Anne ve Babam ile Ok Atıyorum’ etkinliği düzenledi.

Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla şehit ve gazi çocukları ile ailelerine özel 'Anne ve Babam ile Ok Atıyorum' etkinliği düzenledi.


Nokta Okçuluk Mersin Spor Kulübu geleneksel hale gelen 'Anne ve Babam ile Ok Atıyorum' etkinliğinin üçüncüsünü 29 Ekim Cumhuriyet Bayramına özel gerçekleştirdi. Kulüp bünyesinde yapılan etkinlikte, şehit ve gazi çocukları aileleriyle birlikte, ilk kez ok atma deneyimi yaşadı.


Etkinlikle ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Aytekin Ataş, "Ülkemizi korumak için hiç tereddüt etmeden ailelerini geride bırakarak kendi canlarını millet uğruna feda eden şehit ve gazilerimize borcumuz büyüktür. Bizler şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan çocuklarının geleceklerine bir nebze de olsa ışık olmak ve ufuklarını açmak adına 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 'Anne ve Babam İle Ok Atıyorum' etkinliği düzenledik" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.