Şehitlerin isimleri Toroslar’da yaşayacak

Toroslar Belediye Meclisi’nin Temmuz Ayı Olağan Toplantısının birinci birleşimi, Belediye Başkanı Hamit Tuna başkanlığında yapıldı. Toplantıda, Toroslar Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün 9 Haziran 2017 tarihli yazısı doğrultusunda, aileleri Toroslar ilçe sınırları içerisinde ikamet eden şehitlerin isimlerinin yaşatılması için bölgede uygun yerlere verilmesine ilişkin teklif görüşüldü. Teklif, meclis üyelerinin oy birliğiyle ilgili komisyonlara havale edildi.

Teklifle ilgili bir konuşma yapan Başkan Tuna, vatan ve ay yıldızlı al bayrak uğruna canlarını feda eden şehitlere minnet borçlu olduklarını belirtti. Tuna, “Ülke olarak son dönemde birçok yiğidimizi kara toprağın bağrına gönderdik. Son iki ayda bile Mersinimizden 4 şehidimiz oldu. Bizleri acı ve derin bir üzüntüye boğan bu haberlerin artık son bulmasını istiyoruz. Bu zor günleri bir ve beraber olarak aşacağımıza inanıyoruz. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimize minnet borçluyuz. Toroslar Belediyesi olarak şehitlerimizin isimlerini daha önce de olduğu gibi ilçemizdeki tesislerimizde ve parklarımızda yaşatacağız. Bununla ilgili meclisimizde gerekli çalışmalarımızı yapacağız. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.

Meclis toplantısında daha sonra diğer gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının temenni ve öneriler bölümünde konuşan Tuna, hayata geçirdikleri yatırım ve projelerle hızla gelişen ve değişen ilçe genelinde yoğun bir çalışma dönemi içerisinde olduklarını söyledi. Meclis üyelerini çalışmalarla ilgili bilgilendiren Tuna, “İlçe genelimizde estetik bir görünüm sağlayan taş duvar örme çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Karaisalı Mahallemizde duvar örme çalışmalarımızı bitirdik. Çağdaşkent Mahallemizde 35 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz Mehmet Akif Ersoy parkımızın yapım çalışmaları hızla devam ediyor. Buranın da alt yapı ve duvar örme çalışmaları bitti. Korukent Mahallemizdeki TOKİ konutlarının hemen altında 40 bin metrekarelik alanda eski sürücü kurslarının binasını revize edip şoför eğitim merkezi olarak dizayn edeceğiz. Buraya aynı zamanda TORTEK kurs merkezi ile kafeterya yapacağız. Yaklaşık 6 bin metrekarelik bölümü trafik eğitiminin yapıldığı nizami bir pist alanı olarak düzenleyeceğiz ve şevli olan yerimize de park inşa edeceğiz. Yan tarafında bulunan yolu da açtık” diye konuştu.

Burada aynı zamanda bin 600 metrelik bir bisiklet parkuru oluşturacaklarını dile getiren Tuna, “Bisiklet yolumuz olursa Sağlık İl Müdürlüğümüz metresine göre bisiklet veriyor. Proje kapsamında bunun hazırlığını yapıyoruz. Korukent Mahallesi’nde inşa ettiğimiz drag pistimizden bugüne kadar yaklaşık 600 bin metreküp hafriyat çıkardık. Kotu ayarlamak için yaklaşık 600 bin metreküp daha çıkartacağız. Buranın yapım çalışmaları da hızla devam ediyor. Arpaçsakarlar Mahallemizde 37 bin metrekare alanda inşa ettiğimiz park ve futbol sahasından oluşan vadimizin de düzenlemelerini yapıyoruz. Arpaçsakarlar Mahallemiz ile Mersin Şehir Hastanesi arasındaki yolu kısaltmak için yeni yol açım çalışmalarımız devam ediyor. Burada da ciddi anlamda hafriyat çalışmalarımız oluyor” ifadelerini kullandı.

İlçede asfalt çalışmalarının da yoğun şekilde devam ettiğini belirten Tuna, ayrıca Çağdaşkent Mahallesindeki 36 bin metrekarelik Şehit ve Gazi Aileleri Hatıra Ormanında oluşturdukları yeni yürüme yollarında beton dökümü ve aydınlatma çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Tuna, “Artezyen suyumuzu da çıkardık. Burası çok güzel bir dinlenme ve koruluk oluyor. Bu hatıra ormanımızın alt bölümündeki 30 bin metrekarelik Polis Hatıra Ormanını da Cello Çeşmesinin olduğu yere kadar götürüyoruz. Amatör futbol kulüplerimizin antrenman yapmaları için Güneykent Mahallemizde iki adet futbol sahası yapıyoruz” şeklinde konuştu.