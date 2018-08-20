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20 Ağustos 2018 11:37

Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

Mersin’de Kurban Bayramı dolayısıyla Şehir Mezarlığı’ndaki şehitlikte düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı.

Şehitlikte hüzünlü bayramlaşma

20 Ağustos 2018 11:37

Mersin Valisi Ali İhsan Su, eşi Zeliha Su ile birlikte şehit mezarlarına karanfil bırakarak yakınlarına sabır diledi.


Mersin Valiliği tarafında Şehir Mezarlığı içindeki şehitlikte düzenlenen törene, Vali Su ve eşi Zeliha Su’nun yanı sıra Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ve kent protokolü katıldı. Şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında gözyaşları içinde dualar etti. İl Müftülüğü görevlileri tarafından okunan duaların ardından Vali Su ve eşi Zeliha Su ile protokol üyeleri, şehit mezarlarını tek tek gezerek kırmızı karanfiller bıraktılar. Vali Su ve eşi ayrıca şehit aileleri ile yakından ilgilenerek acılarına ortak oldu.



"Rahatça bayram yaşıyorsak şehitlerimiz sayesinde"


Vali Ali İhsan Su, burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla beraber, en kıymetli varlığımız olan vatanımız ve bayrağımız için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ziyaret ettik. Onların aileleriyle bir araya geldik. Ben buradan tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Kurban Bayramı’nı huzur içinde idrak edeceksek hep onların verdiği mücadelenin sonucudur. Onların ortaya koyduğu hayatları pahasına bizler bugün huzur içerisinde gönül rahatlığıyla bayram idrak edeceğiz. Bayramlar bizim kardeşlik duygularımızın, birliğimizin, beraberliğimizin simgesidir. Bu günlerde de bayramı bayram gibi geçirmek, bu çerçevede şehit ve gazi yakınlarımızı ziyaret etmek, büyüklerimizin ellerinden öpmek, küçüklerimizi sevindirmek, yardıma muhtaç olanları sevindirmek, yetim ve öksüzleri ziyaret etmek gibi güzel hasretlerimizi ortaya koymamız gerekiyor. Bu vesileyle Mersin’deki herkesin kurban bayramını tebrik ediyorum" dedi.




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