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08 Eylül 2018 11:16

Şekerpare ve Lord kod adıyla dolandırıcılık iddiası

Mersin’de sosyal medya üzerinden ’Kesin kazanacağınız kupon yapar’ ve ’Günün kuponu’ şeklinde tanıtım yaparak ulaştıkları kişilere yasa dışı bahis oynatıp, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişiden 3’ü tutuklandı.

Şekerpare ve Lord kod adıyla dolandırıcılık iddiası

08 Eylül 2018 11:16

Zanlıların ’Şekerpare’ veya ’Lord’ kod adı ile organize olduğu ortaya çıktı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya siteleri üzerinden ’Kesin kazanacağınız kupon yapar’ ve ’Günün kuponu’ şeklinde tanıtım yaparak yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Mersin merkezinde bulunan bir mağaza önünde iki ayrı araç içerisinde bulunan 3 şahsı yasa dışı bahisten elde ettikleri paraları birbirlerine teslim ettikleri sırada suçüstü yakaladı. Şahıslardan ele geçirilen cep telefonlarını incelemeye alan ekipler, 4 şahsın daha aynı suça karıştığını tespit ederek bu şahısları da gözaltına aldı.



Şekerpare veya Lord kod adıyla organize oluyorlarmış


Yapılan incelemede zanlıların çeşitli sohbet programlarında kendilerine ’Şekerpare’ veya ’Lord’ kod adı vererek konuşma yaptığı ve bu sohbetler aracılığıyla organize oldukları belirlendi. Zanlıların ev ve iş yerlerinde de arama yapan ekipler, 7 cep telefonu ile yasa dışı bahisten elde edildiği belirlenen 24 bin lira ele geçirdi.


Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.




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