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30 Aralık 2016 17:32

Sel felaketini Başkan Kocamaz sahada yönetti

Sel felaketini Başkan Kocamaz sahada yönetti

30 Aralık 2016 17:32

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, önceki gece başlayan ve metrekareye 161, 4 kilogram yağışın düştüğü Mersin’de yaşanan afet nedeniyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmaları sahadan yönetti.
Mersin aralıksız yağan şiddetli yağmurun ardından oluşan afet nedeniyle en zorlu sınavlarından birini verirken, Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ise krizi ilk andan itibaren sahaya inerek yönetti. Olası felaketlerin önüne geçebilmek için koordineli bir çalışma programı ile ekipleri görevlendiren Kocamaz, vatandaşın mağduriyetlerinin bir an önce giderilmesi için de kriz masasını konuyla ilgili talimatlarıyla yönetti.
Sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli yağmur ve su baskını yaşanan bölgelerde incelemeler yapan Kocamaz, afet nedeniyle maddi ve manevi zarar gören tüm vatandaşları da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Tarsus ilçesine bağlı Yeşiltepe, Bahşiş ve Kulak mahallelerinde evleri sel felaketinden zarar gören vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulunan ve vatandaşların sıkıntılarını dinleyen Kocamaz, Mersinlilerin yaralarını sarmak için tüm belediye çalışanları ile görevleri başında hazır olduklarını bildirdi. Ayrıca, Tarsus’ta seraları zarar gören çiftçiler ve mahalleli ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi ve geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yaşanan afet sırasında fotoğraf çekinirken Yenişehir sahilinde denize düşen 21 yaşındaki Soner Yılmaz için başlatılan arama çalışmalarını yerinde inceleyen Kocamaz, ayrıca Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nda kurulan kriz masasında yetkililerle bir araya gelerek, durum tespiti ve değerlendirmelerde bulundu. Kocamaz, gecenin ilerleyen saatlerine kadar alanda ve kriz masasında kentte yaşanan afetin en az zararla atlatılabilmesi için çalışmalara katıldı.
Öte yandan Kocamaz kamuoyunun durumla ilgili bilgi sahibi olması amacıyla gün boyunca katıldığı canlı yayınlarla Mersin’de yaşanan afet hakkındaki bilgileri paylaştı.
Başkan Kocamaz, sel felaketinin ardından Mersin’e gelen Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ve Mersin Vali Vekili Cezmi Türkgöçer ile 112 Acil Çağrı Merkezi’nde kurulan Kriz Merkezi’nde bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Burada gerçekleştirilen hasar tespit toplantısına katılan Kocamaz, afet hakkında değerlendirmelerde bulundu. Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan ile birlikte merkez Yenişehir ilçesinde selden zarar gören esnafı ziyaret eden Kocamaz, afetzede vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Kocamaz hasar tespiti için akşam saatlerine kadar yürütülen çalışmaları ve zarar gören bölgeleri alanda incelemeye devam etti.
Büyükşehir Belediyesi tarafından 2 bin 503 ihbar kısa sürede değerlendirilirken, binlerce vatandaşa yardım eli uzatıldı.



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