Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezi açıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye tarafından Cumhuriyet Mahallesinde yaptırılan Selçuk Togo Yaşam Boyu Spor Merkezi düzenlenen törenle açıldı.

Tesise adını verilen ve Tarsus'un sevilen esnaflarından Selçuk Togo, “Şevket Can başkanımızla birlikte Tarsus'umuza yakışır birçok açılış yaptık. Bugünde açılışını yaptığımız yaşam boyu spor merkezine spor merkezine ismimi vererek beni onurlandırdınız. Başta Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz ve Tarsus Belediye başkanımız Şevket Can olmak üzere tüm belediye meclis üyelerine teşekkürü bir borç bilirim. Yaşam boyu spor merkezinin Tarsus'umuza hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, her bölgenin ihtiyacına göre hizmet ürettiklerini belirterek, “Göreve geldiğimizden beri 39. açılışımızı gerçekleştiriyoruz. Muhtarımız ve vatandaşlarımızın isteği üzerine cumhuriyet mahallesinde yaşam boyu spor merkezi açıyoruz. Sayın başkanımız Burhanettin Beyle yaptığımız istişare üzerine Selçuk Togo amcamızın ismini uygun gördük. Selçuk Togo ismi 1937 yılından beri vatandaşımıza hizmet eden Seher kırtasiye olarak anılır ama vatandaşımız tarafından Selçuk Togo olarak bilinir. Hayırsever bir vatandaşımız kıymetli bir büyüğümüz, şahsiyetiyle esnaflığıyla gerçekten isminin yaşatılmasından şahsım adına mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Bu vesileyle isminin konulmasına rıza gösterdiği için başta Selçuk Togo amcamıza ve desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı Sayın Başkanımız Burhanettin Beye de şükranlarımı sunuyorum. Bu tesisimiz de şehrimize, mahallemize ve gençlerimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

"Yılda 4 milyon liralık elektrik üreteceğiz"

Üretken belediyecilik anlayışıyla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Can, "Şu anda Tarsus Belediyesi kendi elektriğini üretmeye başladı. Bir yılda 4 milyonluk elektrik üreteceğiz. Şubat ayından itibaren faturamızı kesiyoruz. Berdan projemizin bitmesi yakın. 20 trilyonluk olan projemiz ve inşallah bir kaç ay içinde açılışını gerçekleştireceğiz. 15bin kişilik gösteri merkezi inşaatımız son noktaya geldi. Yaklaşık maliyeti 15 milyon TL. Ekim veya kasım ayında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Karma proje diye nitelendirdiğimiz 150 trilyonluk otel, konut, iş yeri ve ofis projemizin ihalesini gerçekleştirdik. Şu anda yüklenici firma kazı çalışmasına başladı. İnşallah bu yıl içerisinde temelini atmayı planlıyoruz. Tarsusumuza bağlı 129 tane köyümüzde bu güne kadar 70 köyümüzün parke çalışmasını gerçekleştirdik. 80 tane köyün de parkı bitti. Hedefimiz ocak ayına kadar parkesiz, parksız köy bırakmamak” dedi.

Protokol tören sonunda tesisin açılışını dualarla gerçekleştirdi. Tesisin gezilmesinin ardından mahalle çocuklarına hediyeler verildi.