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31 Aralık 2016 13:06

Selde hayatını kaybeden genç çift, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

Selde hayatını kaybeden genç çift, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı

31 Aralık 2016 13:06

Mersin’deki sel felaketinde otomobilleriyle düştükleri derece cesetleri bulunan Serkan ve Fatma Genç çiftti, gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Araçta bulunan 4 yaşındaki kızları ile bir yakınlarının arama çalışması sürerken, çiftin yakınları cenaze boyunca ağıtlar yaktı.
28 Aralık gecesi başlayan şiddetli yağmur, Mersin’de sel felaketine yol açmıştı. Selde Serkan ve Fatma Genç çifti, kızları 4 yaşındaki Miray ile yakınları 25 yaşındaki Sultan Uncu’nun içerisinde bulunduğu otomobil, Yalınayak Deresi’ne düşmüş, çiftin cesetlerine ulaşılırken, kızları ile yakınları bulunamamıştı. Çiftin, kızlarını kreşe bıraktıktan sonra işe gitmek için evden ayrıldıkları öğrenilmişti. Arama çalışmaları sırasında ailenin suya düştüğü otomobil, hurdaya dönmüş vaziyette dere yatağından vinç yardımıyla çıkarılmıştı.
Çiftin cenazeleri, bugün sabah erken saatlerinde Adana Adli Tıp Morgu’ndan, Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki babaocağına getirildi. Tabutları görünce ağlamaya başlayan çiftin yakınları, uzun süre gözyaşı dökerek, ağıtlar yaktı. Yakınlarının yardımlarıyla ayakta durabilen Serkan Genç’in annesi Sevim Genç ile Fatma Genç’in annesi Nadire Kırmızı da ağıt yakarak, uzun süre gözyaşı döktü.
Babaevinde helallik alınmasının ardından genç çiftin tabtu evden Arpaç Sakarlar Mezarlığı’na kadar omuzlarda götürüldü. Genç çift, ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından gözyaşları arasında defnedildi.



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