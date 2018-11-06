Şen: "Kazaların yüzde 95'i sürücü kusurundan kaynaklanıyor"

Mersin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Eğitim Bürosu'nda görevli polis memuru Ömer Şen, Türkiye'de geçtiğimiz yıl 7 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirterek, bu kazaların yüzde 95'inin sürücü kusurlarından kaynaklandığını, özellikle de seyir halindeyken cep telefonu kullanımının kazaya davetiye çıkardığını vurguladı.

Mersin Üniversitesi'nde 'Trafik Kazalarını Önleme Güvenli Sürüş Teknikleri' eğitimi verildi. Polis memuru Ömer Şen tarafından verilen eğitimde, pek çok kazanın aslında sürücünün dikkati ve deneyimi ile önlenebileceği dile getirildi. Türkiye'de geçtiğimiz yıl 7 bin 500 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini belirten Şen, bu kazaların yüzde 95'inin sürücü kusurlarından kaynaklandığını ifade etti. Bu nedenle araç sürücülerinin bilgi birikimlerini artırmasının çok önemli olduğunu söyleyen Şen, “Sadece iyi sürücü olmak yetmiyor, araçların teknolojisini de bilmek gerekiyor" dedi.

"Seyir halindeyken cep telefonu kullanımı kazaya davetiye"

Araç sürücülerinin direksiyon başında oturuş pozisyonundan emniyet kemeri kullanımına kadar dikkat edilmesi gerekenleri vurgulayan Şen, özellikle seyir halindeyken cep telefonu kullanmanın kazalara adeta davetiye çıkardığını, aşırı hızın da bir diğer önemli kaza sebebi olduğunu söyledi. Bir aracın çok fazla özelliğe sahip ya da çok pahalı olmasının önemli olmadığını ifade eden Şen, "Araç parası kadar değil, sürücüsü kadar güvenlidir. Hızlı, seri ve sert araç kullanmak iyi sürücü olmak anlamına gelmez. Trafiğe çıkan her araç sürücüsünün hem aracını çok iyi tanıması hem de ileri sürüş eğitimleriyle kendini geliştirmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.