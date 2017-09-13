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13 Eylül 2017 16:33

Sepsis hastalığı Şehir Hastanesi’nde anlatıldı

Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Mersin Şehir Hastanesi’nde, sepsis farkındalık eğitimi verildi.

Sepsis hastalığı Şehir Hastanesi’nde anlatıldı

13 Eylül 2017 16:33


Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’nin bir çok ilinde eş zamanlı olarak başlattığı ’Sepsis Farkındalık Günü’ eğitimi Mersin Şehir Hastanesi Konferans Salonunda da yapıldı. Türk Yoğun Bakım Derneği sepsis eğitimcilerin katkılarıyla gerçekleştirilen eğitimde, sağlık çalışanları hastalıkla ilgili bilgilendirildi.


Eğitimde konuşan Mersin Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Memnune Çamsarı, "Sepsis ile ilgili farkındalık ve eğitim seferberliğinin daha kapsamlı olarak tekrarlanması amacıyla Sağlık Bakanlığı himayesinde Türk Yoğun Bakım Derneği eğitmenlerince, sağlık çalışanlarını hedefleyen sepsis farkındalık, tanı, ilk tedavi ve ileri tetkik ve tedavileri içeren bir eğitim seferberliği planlanmıştır. İlimizde de bu kapsamda, Mersin Üniversitesi ve Mersin Şehir hastaneleri olmak üzere bu eğitimlerin ilkini gerçekleştiriyoruz. Eğitimlere ve katılımcılara teşekkür ediyorum" dedi.




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