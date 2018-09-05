Seracılar domates güvesine karşı bilgilendirildi

Domates güvesine karşı sadece kimyasal mücadele ile mücadele etmenin zor olduğunu belirten Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, çiftçilerin kültürel ve biyoteknik mücadeleyle beraber kimyasal mücadele yapmaları gerektiğini söyledi. Tuzak asılarak yapılan yayla köylerindeki mücadelenin başarılı olduğunu aktaran Gün, seralarda da biyoteknik mücadelenin mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Devamlı 2 ekip arazide çiftçilerimizi gezerek domates güvesine karşı çiftçilerimize bilgi verildi" dedi.

"Delta tipi tuzaklarda yüzde 99 başarı sağlandı"

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Deda Büyüköztürk ise Erdemli ve Kahraman Maraş’da yaptıkları çalışmalarda delta tipi feromonlu tuta tuzağında yüzde 99 başarı sağladıklarını, sadece bir ilaçlama ile domates sezonunu tamamladıklarını vurgulayarak, hem açıkta hem de serada yaptıkları uygulamalarda başarılı sonuç aldıklarını aktardı. Su tipi tuzaklarda yüzde 40 -60 oranında bir başarı sağladıklarını belirten Büyüköztürk, seralarda en az 2 tuzak kurulması gerektiğini belirterek, kimyasallara karşı domates güvesinin bağışıklık kazandığını kaydetti.

Ziraat Mühendisi Şahin Biçer de seralarda feromonlu delta tipi tuzakların yanı sıra siyah yapışkan tuzakların dışarıdan güve girişi olan kapı ve pencerelere takılmasının mücadelede başarı oranını arttıracağını ifade etti.