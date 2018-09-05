Diğer
Kategoriler
05 Eylül 2018 15:48

Seracılar domates güvesine karşı bilgilendirildi

Mersin’in Silifke ilçesinde güz dönemi domates dikimi yapacak olan seracılar, domates güvesine karşı bilgilendirildi.

Seracılar domates güvesine karşı bilgilendirildi

05 Eylül 2018 15:48


Domates güvesine karşı sadece kimyasal mücadele ile mücadele etmenin zor olduğunu belirten Silifke İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yusuf Gün, çiftçilerin kültürel ve biyoteknik mücadeleyle beraber kimyasal mücadele yapmaları gerektiğini söyledi. Tuzak asılarak yapılan yayla köylerindeki mücadelenin başarılı olduğunu aktaran Gün, seralarda da biyoteknik mücadelenin mutlaka yapılması gerektiğini kaydederek, "Devamlı 2 ekip arazide çiftçilerimizi gezerek domates güvesine karşı çiftçilerimize bilgi verildi" dedi.



"Delta tipi tuzaklarda yüzde 99 başarı sağlandı"


Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsünden Ziraat Yüksek Mühendisi Hasan Deda Büyüköztürk ise Erdemli ve Kahraman Maraş’da yaptıkları çalışmalarda delta tipi feromonlu tuta tuzağında yüzde 99 başarı sağladıklarını, sadece bir ilaçlama ile domates sezonunu tamamladıklarını vurgulayarak, hem açıkta hem de serada yaptıkları uygulamalarda başarılı sonuç aldıklarını aktardı. Su tipi tuzaklarda yüzde 40 -60 oranında bir başarı sağladıklarını belirten Büyüköztürk, seralarda en az 2 tuzak kurulması gerektiğini belirterek, kimyasallara karşı domates güvesinin bağışıklık kazandığını kaydetti.


Ziraat Mühendisi Şahin Biçer de seralarda feromonlu delta tipi tuzakların yanı sıra siyah yapışkan tuzakların dışarıdan güve girişi olan kapı ve pencerelere takılmasının mücadelede başarı oranını arttıracağını ifade etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER MERSİN HABERLERİ
MERSİN HAVA DURUMU
32
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç