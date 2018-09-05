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05 Eylül 2018 09:37

Serada ürettikleri sahte içkiler çalınmasın diye kamera taktırmışlar

Mersin’de polisin sahte içki üreticilerine yönelik yaptığı operasyonda 7 bin 710 litre sahte içki ele geçirildi.

Serada ürettikleri sahte içkiler çalınmasın diye kamera taktırmışlar

05 Eylül 2018 09:37

Operasyon anı kameralara yansırken, sahte içki üreticilerinin içkilerin üretildiği bölgeye kamera taktırması dikkat çekti.


Edinilen bilgilere göre, Mersin Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kentte sahte içki imal edip piyasaya süren şahıslarla ilgili çalışma başlattı. Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu Mahallesi’nde M.G. ve A.B.’ye ait olduğu tespit edilen sahte içki imalathanesinde yapılan aramada, 5 bin 600 litre mayaya yatırılmış meyve kokteyli şeklinde alkol sıvısı, bin 180 litre saf etil alkol sıvısı, 930 litre içime hazır boğma tabir edilen sahte rakı, 350 gram anason sıvısı, 8 sanayi tipi tüp, 2 200 litrelik kaynatma kazanı, 2 adet damıtma kazanı, 2 adet sanayi tipi ocak olmak üzere 7 bin 700 litre sahte içki ve imalat malzemeleri ele geçirildi.


Operasyonda 2 kişi gözaltına alırken şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.




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